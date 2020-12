Che fine hanno fatto i Super B? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Super B sono stati una vera e propria meteora della musica italiana. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno oggi i membri della band.

Super B

Simone Cremonini alla voce, Alessio Lombardi alle tastiere, Ettore Carloni alle chitarre, Fabrizio Degli Innocenti al basso e Giacomo Macelloni alla batteria, sono i Super B. Il loro album d’esordio, datato 1998 e intitolato col nome della band, viene lanciato dal singolo Amore disperato, cover del celebre brano di Nada.

Il videoclip impazza nei canali musicali e la band ottiene un grande successo, confermato anche dal secondo singolo Cut up, che li porta a girare l’Italia in lungo e in largo.

Il secondo album e la fine

Nel 2000, i Super B danno alle stampe Record, con i singoli Io : x = 20 : persi e Down by law che non ottiene successo benché la critica lo consideri un album migliore del precedente, quanto meno più maturo anche a livello di sound.

In alcune interviste rilasciate nel corso degli anni, Simone Cremonini, il cantante della band ha dichiarato che volevano staccarsi di dosso l’idea di essere un gruppo per ragazzine e per questo dall’album sono stati fatti fuori i pezzi che avevano un maggiore appeal commerciale.

L’insuccesso porta a un periodo di crisi tra i membri della band, che nel giro di poco si scioglie.

Simone Cremonini

Chi ha aperto una scuola di batteria (Macelloni), chi è andato a suonare in un’altra band i Rhumornero, il chitarrista Carloni e chi come Cremonini, dopo la fine della band si era messo a fare il rappresentante di articoli per l’infanzia.

Per fortuna Simone nel corso degli ultimi anni ci ha ripensato e ha messo la sua penna a disposizione dei cantanti pop che oggi vanno per la maggiore, sfornando diversi singoli per Emma, Elodie, Francesco Renga, Max Gazzè, Benji e Fede.