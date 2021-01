Che fine hanno fatto i Supergrass? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Supergrass sono diventati molto famosi nella seconda metà degli anni novanta, sin dunque dal loro album d’esordio. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Supergrass, il successo

I fratelli Gaz e Rob Coombes, Danny Goffey e Mick Quinn sono i Supergrass. La band si forma nei primi anni novanta, arrivando al fatidico primo album nel 1995.

L’album si chiama I Should Coco e sull’onda nascente del Brit Pop, i nostri diventano da subito famosi in tutto il mondo, grazie al successo dei singoli Alright, Time e Caught by the Fuzz.

In It for the Money è l’ironico titolo del secondo album che la band rilascia nel 1997 e riscuote altrettanto successo. I singoli sono: Richard III, Sun Hits the Sky e Late in the Day. Due anni dopo è la volta di Supergrass, terzo lavoro con il singolo Pumping on Your Stereo a far da traino.

Gli anni 2000

Life on Other Planets è il quarto album dei Supergrass ed è datato 2002. All’interno del disco, tra i brani, Rush Hour Soul, Can’t Get Up e Seen the Light.

Tre anni dopo esce Road to Rouen, con il singolo St. Peterburg mentre nel 2008, Diamond Hoo Ha, che oltre alla title track contiene Bad Blood e Rebel in You.

Diamond Hoo Ha, ad oggi è l’ultimo album di inediti della band, che due anni dopo si scioglie e i membri iniziano la loro carriera solista.

Gli ultimi anni

Nel 2010 Gaz Coombes e Danny Goffey, con Nigel Godrich danno vita al progetto Hot Rats che porta all’album Turns Ons, un lavoro di cover.

Gaz Coombes debutta da solista nel 2012 con Here Come the Bombs, a cui negli anni faranno seguito altri due album, Matador nel 2015 e World’s Strongest Man nel 2018.

Nel 2019, i Supergrass hanno annunciato l’attesa reunion a cui ha fatto seguito l’uscita del cofanetto celebrativo The Strange Ones 1994-2008 – the Best Of.