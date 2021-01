Che fine hanno fatto i Supertramp? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Supertramp, sono una delle band che ha fatto la storia del rock, con album di spessore e tanti singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso.

Supertramp, gli inizi

Gli inglesi Supertramp si formano nel 1969, capitanati da Roger Hodgson e Rick Davies. Il loro primo album dal titolo eponimo è di un anno dopo. Ispirato al prog rock, genere in voga in quel momento, piace più alla critica che al pubblico.

Tra i brani, Surely e It’s a Long Road. Va ancor peggio col secondo album Indelibly Stamped, che esce nel 71. Cambiano così i membri di supporto al duo compositivo Hodgson/Davies.

Con nuovi musicisti, i Supertramp ritornano nel 74, con Crime of the Century, il loro primo album di successo, col singolo Bloody well right a far da traino.

Il successo

Nel 1975, esce Crisis? What Crisis? Che consolida la fama della band, grazie a brani come Lady, Sister Moonshine e A Soapbox Opera. Lo stesso fa il successivo album del 77 Even in the Quietest Moments, che oltre alla title track contiene il singolo Give a Little Bit.

L’apice del successo però i Supertramp lo raggiungono due anni dopo, cambiando di fatto genere, o meglio innestando, su elementi prog, dosi di funk, pop rock, e persino dance.

The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home e Breakfast in America (traccia che da il titolo all’album) sono i singoli che invadono le classifiche di tutto il mondo e fanno entrare la band nell’olimpo delle rock star. Famous Last Words, del 1982, con i singoli It’s Raining Again e My Kind of Lady, ne consolida lo status.

Gli ultimi anni

Dopo il successo mondiale però, arrivano i primi screzi e Hodgson lascia la band per dedicarsi alla carriera solista. Davies ancor più saldo alla guida del gruppo da alle stampe Brother Where You Bound, nel 1985, con la hit Cannonball.

Mentre il successivo Free as a Bird ha un drastico calo delle vendite, nonostante sia l’album più pop della band. Il gruppo a questo punto è in stand by. Torna nel 97 con Some Things Never Change, visto che alcuni best of usciti precedentemente avevano venduto milioni di copie.

L’ultimo album di inediti è datato 2002 e si intitola Slow Motion. Dopo questo album il gruppo si scioglie nuovamente. Negli ultimi anni, ma senza Hodgson, i Supertramp hanno fatto dei tour celebrativi, ma non hanno più pubblicato materiale inedito.