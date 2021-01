Che fine hanno fatto i The Calling? Scopriamo cosa fa oggi la band

I The Calling sono diventato famosi in tutto il mondo agli inizi degli anni 2000. La loro storia però si interrompe troppo presto, con appena due album rilasciati

Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band di Wherever You Will Go.

The Calling, il successo

I The Calling, capitanati da Alex Band, si formano a Los Angeles, sul finire degli anni novanta. Il loro esordio è datato 2001 e ha il nome di Camino Palmero, album con cui il gruppo vende dieci milioni di copie.

Un esordio folgorante, con brani del calibro di Wherever You Will Go, Adrienne, Unstoppable e Nothing’s Changed. Purtroppo, come spesso accade, il gruppo all’apice del successo, si sfalda e molti elementi abbandonano la band.

Incredibile, ma vero, i The Calling, si autodistruggono proprio quando è il momento di spingere il piede sull’acceleratore e portare a casa i dischi d’oro,

Two

Nonostante tutto nel 2004 esce Two, il secondo album, dal quale sono estratti i singoli: Our Lives, Things Will Go My Way e Anything. L’album vende decisamente meno del precedente, ma per più di un motivo c’era da aspettarselo.

Solo il leader Alex Band ed Aaron Kamin sono nella band, rispetto alla formazione originale. A questo punto, di fatto il gruppo si scioglie del tutto e Band si dedicherà alla sua carriera solista, senza però ottenere alcun successo.

Gli ultimi anni

La carriera solista di Band non decolla e dopo una manciata di album sul finire degli anni 2000 il cantante rimette in piedi la band. Una prima volta nel 2013, con altri musicisti, per pochi concerti.

Senza inediti ma con un fatto increscioso da segnalare. Band infatti nell’agosto del 2013, viene rapinato e gettato a terra da un’auto in corsa, proprio dopo un concerto. Per fortuna, senza conseguenze gravi.

Tre anni più tardi, con Aaron Karmin, presente, si può quasi parlare di reunion. Ma il nuovo album, annunciato a più riprese non vede la luce, quanto meno per il momento.