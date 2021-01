Che fine hanno fatto i The Corrs? Scopriamo cosa fa oggi la band

I The Corrs sono diventati famosi in tutto il mondo negli anni 2000 grazie a una serie di singoli di successo

I The Corrs sono diventati famosi in tutto il mondo nei primi anni 2000 grazie a una serie di singoli di successo che gli hanno permesso di vendere oltre 30 milioni di copie. Ripercorriamo la loro storia e scopriamo cosa fa adesso la band.

The Corrs, gli inizi

I The Corrs, irlandesi, più che una band, sono una vera e propria famiglia, composta da tre sorelle, Andrea alla voce, Caroline alla batteria, Sharon al violino e un fratello, Jim, tastiere e chitarre, ovvero, la famiglia Corr.

Il loro esordio Forgiven, Not Forgotten è datato 1995 e contiene il singolo Runaway. L’album vende discretamente bene. Ancor di più, il successivo, di due anni dopo, Talk On Corners, con Only When I Sleep, So Young, What Can I Do tra i singoli.

In Blue

Nel 2000, arriva l’album In Blue, un lavoro meno legato alla musica folk irlandese ma più orientato verso il pop rock. Breathless, Radio Irresistible, Give me a Reason, sono i singoli che che fanno letteralmente esplodere il fenomeno The Corrs in tutto il mondo.

Nel 2004 è la volta di Borrowed Heaven, il quarto album, che conferma il successo mondiale della band. Tra i brani, Summer Sunshine e Time Enough For Tears.

Un anno dopo, i The Corrs chiudono per così dire il cerchio con l’album Home, dove riprendono brani della tradizione irlandese, prima di sciogliersi per dedicarsi alla famiglia e alle carriere soliste.

La Reunion

Dieci anni dopo, i The Corrs tornano insieme e danno alle stampe White Light, con i singoli Bring on the Night e I Do What I Like. Nel 2017, arriva il successore, Jupiter Calling, con tra i brani SOS e Son of Solomon.

Sebbene questi album abbiano venduto meno degli illustri predecessori, com’era inevitabile, visti i dieci anni d’assenza dalle scene, hanno fatto si che la band tornasse ad esibirsi live con una certa continuità.