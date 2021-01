Che fine hanno fatto i The Offspring? Scopriamo cosa fa oggi la band

I The Offspring sono una delle band capofila di quel genere musicale che si diffuse a macchia d’olio negli anni novanta affollando le classifiche. Stiamo naturalmente parlando del pop punk o punk melodico che dir si voglia. Ripercorriamo la carriera degli Offspring e scopriamo cosa fa adesso la band.

The Offspring, gli inizi

I The Offspring nascono nella seconda metà degli anni ottanta, capitanati da Brian Keith “Dexter” Holland e Greg Kriesel. Il loro esordio arriva con l’album omonimo nel 1989 e i singoli Blackball e I’ll Be Waiting.

Di tre anni più tardi è Ignition, con Kick Him When He’s Down a far da traino.Questi due album sono caratterizzati dai testi dal forte impatto politico e sociale e da sonorità vicine all’hardcore.

Nel 1994 è la volta di Smash, il loro primo album di grande successo con oltre dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo. Tra i singoli, Gotta Get Away, Come out and play e Self Esteem.

Americana

Dopo il successo di Smash, i The Offspring tornano nel 1997 con Ixnay on the Hombre, con i singoli All I Want, The Meaning of Life e Gone Away. Anche questo album vende molto bene, ma niente in confronto ad Americana, di solo un anno dopo.

Trainato dai singoli Pretty Fly (for a White Guy), Why Don’t You Get a Job? E The Kids Aren’t Alright, l’album è un successo clamoroso, al punto che i fans della prima ora, parlando di deriva commerciale. Conspiracy of One, del 2000, con Original Prankster, Want You Bad e Million Miles Away tra i brani, conferma il grande successo del gruppo.

Meno bene va con Splinter del 2003, con Hit That tra i singoli. I nostri si prendono così una lunga pausa, per tornare nel 2008 con Rise and Fall, Rage and Grace con Hammerhead come singolo, ma anche in questo caso sono scarsi i risultati di vendita.

Gli ultimi anni

Nel 2012 i The Offspring tornano con Days Go By con l’omonimo singolo a far da apripista e a cui segue Cruising California (Bumpin’ in My Trunk) ma gli anni d’oro sono distanti anni luce, anche dal punto di vista qualitativo.

Nel 2015, la band ha fatto uscire il singolo Coming for You e nel 2016 Shanknado. In una recente intervista, gli Offspring hanno dichiarato che il nuovo album, dopo otto anni di silenzio dall’ultimo, è pronto per uscire, ma che è stato rimandato a causa della pandemia.