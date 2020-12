La variante inglese del Covid-19 è già in Italia: ecco in quali regioni

La variante inglese del Covid-19 purtroppo è già in Italia: sono quattro le regioni al momento maggiormente colpite, ecco quali

Purtroppo, la variante inglese del Covid-19 è arrivata anche in Italia. Com’era prevedibile, molti italiani sia rientrati dal Regno Unito, sono risultati positivi a questa nuova versione del virus. Ovviamente, sono in corso tutte le verifiche del caso e ci vorrà un po’ per individuare la mutazione elle varie parti d’Italia.

Al momento però, ci sono delle regioni italiane con un’altra frequenza alla variante del Covid-19. Sono quattro e non sono neanche confinanti.

La prima regione a darne notizia è il Veneto. Il giorno della vigilia di Natale, l’istituto Zooprofilattico delle Venezia ha riscontrato tre pazienti positivi alla variante inglese. Ad annunciare è stato Luca Zaia, presidente di Regione.

Ancora, la seconda regione al sud in cui sono presenti due pazienti positivi alla variante inglese è la Puglia. L’assessore alla sanità regionale, Pierluigi Lopalco, spiega che il virus isolato dall’istituto di riferimento è lo stesso riscontrato in Inghilterra.

In particolare, nella regione del Sud, sarebbe un giovane rientrato da Londra il 19 dicembre ad aver contratto il virus. Viaggiava sullo stesso areo in cui è stata rilevata la prima positività alla variante inglese del paziente arrivato a Roma.

C’è poi l’Abruzzo in cui sono registrati altri casi di positività. Tuttavia, il numero di pazienti non sembrerebbe destare troppa preoccupazione in quanto sono stati isolati immediatamente.

In cima alla classifica troviamo invece la Campania. Sono sei i pazienti positivi. I viaggiatori di ritorno a Londra erano stati individuati su 115 tamponi effettuati dal volo di ritorno dalla Gran Bretagna.

Ora, sono in corso gli studi per capire se il vaccino sarà efficace anche a questa mutazione del virus.