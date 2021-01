Che fine hanno fatto i Tinturia? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Tinturia diventano popolari nei primi anni 2000 sulla scia del successo al cinema di Ficarra e Picone. Il popolare duo comico infatti affida a Lello Analfino e compagni la colonna sonora di Nati Stanchi, il loro primo film, il resto è storia. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

Tinturia, gli inizi

I Tinturia, guidati da Lello Analfino, nascono nel 1996 a Raffadali, un paese in provincia di Agrigento. Due anni dopo esce il loro primo album Abusivi di necessità. Tra i brani Jovanotto, Occhi a pampina, Luna, L’ambulante e una rivisitazione de La donna riccia di Domenico Modugno.

L’album diventa subito una sorta di cult, quanto meno per i giovani della Sicilia. I brani sono infatti per lo più in dialetto, ma per molti giovani dell’isola diventano veri e propri inni generazionali.

Nel 2002, come dicevamo all’inizio, la coppia comica Ficarra e Picone sceglie per il loro esordio cinematografico proprio i Tinturia come colonna sonora. Nati Stanchi, il film è un grande successo al botteghino e di fatto i Tinturia diventano popolari in tutta Italia.

Il successo

Foto di Alessandro Castagna

Il terzo album per il gruppo siciliano arriva nel 2005, trainato ancora una volta dagli amici Ficarra e Picone che li vogliono come resident band nel loro show televisivo Ma chi ce lo doveva dire.

Nessuno è perfetto (per fortuna) è l’album che li sdogana definitivamente al grande pubblico e contiene tra i brani i singoli Stunz, Libera la mente e 92100. Nel 2007, i Tinturia danno alle stampe l’album live Io sto qui.

Un anno dopo è la volta di Di mare e d’amuri, trainato dal singolo I Don’t Know. Nell’album è presente un altro omaggio a Domenico Modugno, U Pisci Spada.

Gli ultimi anni

Dopo un periodo di pausa in cui alcuni componenti lasciano la band, nel 2014 esce l’album Precario, a nome Lello Analfino e Tinturia. Il lavoro segna un ritorno alle origini del sound della band, fresco, diretto e senza troppi fronzoli.

Oltre alla title track, i singoli estratti sono Cercasi rivoluzione con Bunna degli Africa Unite e Così speciale. In questi ultimi anni il gruppo ha continuato ad esibirsi live anche senza aver nuovo materiale da promuovere.

Lo scorso anno col featuring di Ficarra, hanno inciso il brano Rosanero Amore vero, dedicato al Palermo calcio. In una recente intervista hanno dichiarato di star lavorando a un nuovo album che dovrebbe uscire a stretto giro di posta, magari già quest’anno.