E chi se lo sarebbe mai immaginato: dopo 15 lunghi e intensi anni, Ficarra e Picone lasciano il bancone di Striscia la Notizia. Come un fulmine a ciel sereno, la notizia è arrivata direttamente dal duo siciliano, che ammette quanto sia difficile abbandonare il timone. Per sempre, i due hanno salutato il pubblico a casa e il fautore del programma, Antonio Ricci.

Ficarra e Picone: una seconda casa

Striscia la Notizia era diventata a tutti gli effetti una seconda casa per Ficarra e Picone. Tempo qualche giorno e dovranno però ‘sgomberare l’appartamento’. Ciò che rimarrà di loro sarà l’energia, i brevi sketch comici e il costante buonumore portato ai telespettatori. Anche in questo periodo, dove inevitabilmente il compito si profilava ben più complicato, il sodalizio ha dato i frutti sperati.

Una scelta non facile

Durante la puntata di ieri sera del tg satirico, mandata in onda, al solito orario, su Canale 5, Ficarra e Picone hanno comunicato al pubblico che questa non sarà solo la loro ultima settimana da presentatori prima del passaggio di testimone, ma sarà pure l’ultima volta in cui li vedremo alla guida della trasmissione.

Lo ha inizialmente comunicato Ficarra. Abitualmente sornione e “indisponente” (si fa per dire!) il palermitano si è lasciato andare ad una confessione. Non intendono nascondere che dopo 15 anni passati a Striscia non sia semplice voltare pagina. Dopodiché ha colto l’occasione per porgere i ringraziamenti ad Antonio Ricci, che li ha sempre fatti sentire importanti.

Un lumicino di speranza rimane acceso

Quindi è intervenuto Picone, il quale ha tenuto acceso un lumicino di speranza di rivederli tornare un giorno. Al momento cedono il testimone, ma – ha concluso – non è detto che sarà per sempre.

Ficarra e Picone: il saluto sui social

Sui social network Ficarra e Picone hanno poi confermato le parole proferite in tv. Dopo 15 anni hanno annunciato che lasceranno Striscia la Notizia. Sebbene non sia facile, preferiscono fermarsi. E ringraziano di cuore chi li ha seguiti in questi anni.