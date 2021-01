Che fine hanno fatto le Hole? Scopriamo cosa fa oggi la band

Le Hole, capitanate da Courtney Love diventano famose negli anni novanta grazie all’esplosione del movimento grunge che invade le classifiche mondiali. Ripercorriamo la carriera della band e scopriamo cosa fanno adesso i componenti.

Hole, gli inizi

Le Hole si formano sul finire degli anni ottanta e in breve tempo fanno il loro esordio nel 1991 con l’album Pretty on the Inside. Un album dal sound ruvido e intenso. Tra i brani, Teenage Whore e Babydoll.

Tre anni più tardi, è la volta di Live Through This, che viene pubblicato una settimana dopo la morte di Kurt Cobain, marito della Love e leader dei Nirvana.

L’album, decisamente più morbido rispetto al disco d’esordio, è un successo mondiale, grazie ai singoli Miss World, Doll Parts e Violet e grazie ovviamente alla cassa di risonanza della morte di Cobain.

Celebrity Skin

Nonostante il successo, sono anni non facili per Courtney e compagni. Anni di eccessiva esposizione mediatica, di polemiche continue e… di abusi. Nel 1998 però, le Hole pubblicano finalmente il loro atteso terzo album che conferma il successo della band.

Celebrity Skin è un album che non ha paura di avvicinarsi al pop rock e questo amplia la fetta di pubblico delle Hole. Oltre alla titletrack, nell’album anche altre due hit mondiali: Malibù e Awful.

La band si scioglie o meglio viene sciolta da Courtney Love (visto che nel corso degli anni c’erano già stati vari avvicendamenti tra i membri) nel 2002. Nel 2004, la Love da alle stampe il suo primo album solista America’s Sweetheart.

Gli ultimi anni

Nel 2010 esce a nome Hole, Nobody’s Daughter, anticipato dal singolo Skinny Little Bitch. L’album però è in pratica il secondo lavoro solista della Love, visto che rispetto all’ultimo lavoro degli ex componenti non c’è traccia, a parte il produttore Michael Beinhome.

Courtney ha poi ammesso di aver sbagliato a pubblicare a nome Hole questo album senza il consenso degli ex membri. Nel corso degli anni si è parlato molto di una possibile reunion, anche recentemente, ma quanto meno per ora, non si è concretizzata.