Che fine hanno fatto le Lollipop? Scopriamo cosa fa oggi la girl band

Le Lollipop, la girl band formatasi nel programma televisivo Popstars ha un notevole successo nei primi anni 2000 per finire poi ben presto nel dimenticatoio.

Nel corso degli anni le ragazze hanno più volte tentato di ripetere il successo degli esordi senza riuscirci. Ripercorriamo la loro storia artistica e scopriamo cosa fa adesso la girl band.

Lollipop, gli inizi

Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu sono le ragazze che nel 2001, vincono il talent show Popstars, andando così a formare le Lollipop.

Il loro primo singolo è Down Down Down che ottiene un notevole successo. Dall’album intitolato Popstars vengono estratti i brani: Don’t Leave Me Now e When the Rain.

L’anno dopo approdano al Festival di Sanremo cantando per la prima volta in italiano con la canzone Batte forte. Si classificano penultime ma il brano vende bene.

Together

Nel 2003 con Credi a me, sono nella colonna sonora de Il libro della giungla 2, ma questo brano si rivela un flop. Iniziano i primi dissapori tra le ragazze e la casa discografica che fa slittare l’uscita del secondo album.

Together uscirà infatti un anno dopo ma in pratica senza una promozione adeguata. Dreaming of Love è il singolo, l’unico estratto, perché di fatto la casa discografica non crede più nel progetto. Il gruppo di fatto si scioglie.

Tornano in tv senza Dominique Fidanza nel 2011 per partecipare a programmi revival come I migliori anni e Matricole e Meteore.

Gli ultimi anni

Nel 2013 le Lollipop tornano con il singolo Ciao (Reload) prodotto da Mario Fargetta e tornano anche ad esibirsi live. Tuttavia, decidono di concludere qui la reunion.

Nel 2017, senza Roberta Ruiu, partecipano a The winner is ottenendo una somma da investire in un nuovo progetto musicale. Così nel 2018 esce il singolo Ritmo tribale, che però non ottiene il successo sperato.