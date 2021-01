Che fine hanno fatto le Serebro? Scopriamo cosa fa oggi la girl band

Le Serebro sono diventate famose in tutto il mondo grazie al successo di Mama Lover

Le Serebro sono diventate famose in tutto il mondo grazie al clamoroso successo di Mama Lover del 2012 con relativo videoclip diventato virale. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso.

Serebro, gli inizi

Elena Temnikova, Ol’ga Serjabkina e Marina Lizorkina ovvero le Serebro si formano nel 2006 grazie al produttore Maksim Fadeev e già dal 2007 con la partecipazione all’Eurovision Song Contest incominciano a far parlare di loro.

Il trio incide svariati singoli in questi anni (e diventa molto popolare in Russia) che vanno poi a confluire nell‘album d’esordio OpiumRoz, del 2009. Tra i brani Song #1, Sound Sleep e Dirty Kiss.

Marina Lizorkina subito dopo lascia la band e viene sostituita da Anastasija Karpova. Un anno dopo, è la volta dell’ep Izbrannoe, con il singolo Like Mary Warner. Le Serebro sono delle vere e proprie star in patria e pronte per dare l’assalto al mercato internazionale.

Il successo

Nel 2012, le Serebro danno alle stampe Mama Lover, album che viene trainato in cime alle classifiche dall’omonimo singolo, un vero e proprio tormentone.

A favorire la riuscita del successo di Mama Lover, contribuisce in maniera determinante il videoclip del brano, che vede le tre ragazze cantare e ballare in auto in abiti succinti. Il video diventa in breve tempo virale e fioccano le parodie e vari rifacimenti del brano.

Altri brani di successo estratti dall’album sono Gun, Sexing U e Angel Kiss. Nel 2013 le Serebro sfruttano il momento pubblicando due nuovi singoli, Little You e Mi Mi Mi, che hanno un ottimo riscontro. Era dai tempi delle Tatu che un gruppo russo non riscuoteva un tale successo.

Gli ultimi anni

Anastasija Karpova lascia il gruppo a fine 2013 per iniziare la sua carriera solista e viene sostituita da Dar’ja Šašina. A inizio 2014 è costretta a lasciare per motivi di salute anche Elena Temnikova. A prendere il suo posto è Polina Favorskaja.

Il singolo Kiss nel 2015 tiene a battesimo la nuova formazione e il nuovo album, che esce un anno dopo, Sila trëch. Tra i singoli, Ugar e Chocolate. Anche Dar’ja Šašina però è costretta a lasciare il gruppo per motivi di salute, al suo posto, tramite un casting online, viene scelta Katja Kiščuk.

Nel 2017, abbandona anche Polina Favorskaja, che viene sostituita da Tat’jana Morgunova. Nel 2019 dopo l’uscita dell’ep Chico Loco, lascia Ol’ga Serjabkina, l’unica componente del gruppo originario.

Decisione questa che fa desistere anche le ultime arrivate Polina e Katja. Il produttore Fadeev, non si arrende e recluta tre nuove ragazze per tenere in vita il marchio Serebro, ma nel giro di un paio di mesi sospende il progetto.