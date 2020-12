Che fine hanno fatto le Tatu? Scopriamo cosa fa oggi il duo

Le Tatu, ovvero Julia Volkova e Lena Katina, sono diventate famosissime nei primi anni duemila. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso Julia e Lena.

Tatu

Le Tatu nascono sul finire degli anni novanta grazie all’intuizione del psicologo ed operatore di marketing russo Ivan Šapovalov. Un messaggio di libertà e amore al di là dei generi sessuali, con innocenza e trasgressione che vanno di pari passo.

Questa è la ricetta vincente che porta il duo russo in cima alle classifiche mondiali, grazie ovviamente anche a delle filastrocche electro pop di sicuro appeal. All the Things She Said e Not Gonna Get Us sono i singoli che trainano l’album 200 km/h in the Wrong Lane, uscito nel 2002.

All About Us

Dopo una promozione che ha portato le Tatu ad esibirsi live in tutto il mondo, nel 2005, arriva l’album della conferma: Dangerous and Moving. All About us, Friend or Foe, Loves me not, Gomenasai, sono i singoli di un successo annunciato.

You and I, per la regia di Roland Joffé è un film del 2008 incentrato proprio sulle Tatu e quello che rappresentano. Molti brani tratti dalla colonna sonora sono inseriti in Waste Management, quello che è ad oggi, l’ultimo album in studio del duo russo.

Tra i singoli troviamo Snowfalls, White Robe, Sparks. L’album è considerato dalla critica il loro lavoro meglio riuscito, ma risulta essere anche il meno venduto.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni sia Julia che Lena hanno dato avvio alla loro carriera solista, senza tuttavia riuscire a ripetere i fasti degli esordi come Tatu. Si sono riunite diverse volte, come nel 2012 per celebrare i dieci anni del loro esordio o nel 2014 per le Olimpiadi, pubblicando anche l’inedito Love in every moment.

L’ultima loro apparizione live risale al 2016, quando si sono riunite durante lo speciale concerto dedicato al 25º anniversario del Neposedy, il famoso coro russo di cui le cantanti hanno fatto parte da piccole.