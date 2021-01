Che fine hanno fatto le Sugababes? Scopriamo cosa fa oggi la girl band

Le Sugababes sono diventate famose in tutto il mondo agli inizi degli anni 2000, grazie a svariati singoli di successo che hanno portato la girl band a vendere milioni di copie. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso.

Sugababes, il successo

Le Sugababes, ovvero Mutya Buena, Siobhán Donaghy, Keisha Buchanan si formano nel 1999. Il loro esordio discografico avviene sul finire del 2000 con l’album One Touch. Ben quattro i singoli estratti: Overload, New Year, Run for Cover e Soul Sound.

Coi primi successi, iniziano anche i primi screzi tra le ragazze e Siobhán Donaghy lascia il gruppo e viene sostituita da Heidi Range. Due anni dopo con Angels with Dirty Faces, il fenomeno Sugababes esplode in tutto il mondo, grazie alle hit Freak Like Me, Round Round e Stronger.

Nel 2003 arriva Three, l’album che conferma il grande successo del gruppo. Tra i brani: Hole in the Head, Too Lost in You, In the Middle e Caught in a Moment. Altro grande successo è Taller in More Ways che esce nel 2005 e che contiene le hit Push the Button, Ugly e Red Dress.

Change

Nel 2006 Mutya Buena lascia la band per dedicarsi alla carriera solista. Viene sostituita da Amelle Berrabah. Change, il quinto album arriva nel 2007 ed è un altro grande successo. About You Now, Denial e My Love is Pink, tra i singoli.

Catfights and Spotlights, che esce un anno dopo è l’album meno venduto del gruppo, anche se contiene Girls, che ottenne comunque un discreto successo come singolo. Sul finire del 2007, la Buchanan, unico membro originale del gruppo, abbandona e viene sostituita da Jade Ewen.

Nel 2010 esce Sweet 7, distante dal sound soul pop tipico del gruppo, che viene stroncato oltre che dal pubblico anche dalla critica. Inevitabile a questo punto lo scioglimento della band.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni si sono rincorse molte voci, anche sul fatto che la girl band in realtà non si sia mai sciolta. Nel frattempo Keisha Buchanan, Mutya Buena e Siobhan Donaghy, ovvero le Sugababes originali sono tornate insieme non usando però il nome della band, ma i loro nomi di battesimo.

Le tre ragazze hanno anche inciso un paio di singoli nel 2014. In rete circolano anche altri brani inediti che non sono mai ufficialmente usciti. Dal 2019 si sono riappropriate del nome Sugababes.