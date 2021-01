Che fine hanno fatto le The Veronicas? Scopriamo cosa fa oggi la band

Le The Veronicas sono diventate famose sul finire degli anni 2000, grazie a una manciata di album e singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa adesso la band.

The Veronicas, gli inizi

Le gemelle Lisa Marie e Jessica Louise Origliasso nate ad Albany Creek, il 25 dicembre 1984, iniziano a cantare insieme sin da giovanissime cambiando spesso nome al duo. Le Veronicas, deriva dal nome del personaggio di Winona Rider nel film Schegge di follia.

Il loro primo album è datato 2005, The Secret life of…Tra i brani, 4ever, la loro prima hit, Everything I’m Not, When It All Falls Apart, Revolution e Leave Me Alone. L’album vende discretamente bene e le ragazze con il loro pop rock energico, si fanno conoscere anche nel nostro paese.

Hook Me Up

Nel 2007, le Veronicas danno alle stampe Hook Me Up, con un sound più elettronico e dance. Oltre alla title track, gli altri singoli sono Untouched, This Love e Take Me on the Floor e Popular.

Tra momenti di pausa, dichiarazioni e annunci, l’abbandono della casa discografica, finalmente dopo sette anni, arriva il successore di Hook Me Up. L’album si chiama semplicemente The Veronicas e contiene tra i brani You Ruin Me, If You Love Someone e Cruel.

Quasi inevitabilmente, dopo un periodo d’assenza dalle scene così prolungato, l’album risulta essere il meno venduto del gruppo.

Gli ultimi anni

Dopo aver partecipato come vocal coach nel 2016 alla versione australiana di The Voice, le Veronicas pubblicano un nuovo singolo, In My Blood, che grazie alla partecipazione al programma, vende molto bene in Australia.

Sul finire dello stesso anno, esce poi un altro singolo On Your Side, che viene seguito nel 2017 da The Only High, ma da nessun nuovo album. Nel 2019 è la volta di altri due brani, Think of Me e Ugly, mentre lo scorso anno, è uscito Biting My Tongue.

Le Veronicas, hanno annunciato l’uscita di un nuovo album di inediti per il 2021, dal titolo Human. Visto i precedenti, ci auguriamo che questa sia la volta buona.