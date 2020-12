Chi è Aiello? Conosciamo meglio il cantante che va a Sanremo 2021

Aiello, grazie a una serie di singoli di successo e ad un solo album pubblicato si è guadagnato la possibilità di partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo, la seconda diretta da Amadeus.

Il nostro è uno degli ultimi esponenti provenienti dalla scena indie romana, anche se è di origini cosentine e in questo biennio è venuto prepotentemente alla ribalta.

Aiello, gli inizi

Antonio Aiello nasce a Cosenza, il 26 luglio del 1985. Il suo primo singolo risale al 2011 e si intitola Riparo. L’anno dopo partecipa alla trasmissione televisiva Di che talento sei? Su Rai 1. Nel 2013 scrive la colonna sonora per Abbracciami cortometraggio diretto da Giulia Fiume.

Nel 2017 finalmente Aiello pubblica un ep intitolato Hi-Hello, che contiene cinque brani, tra cui il singolo Come stai. Due anni arriva il primo singolo di successo Arsenico, con cui vince il Premio Lunezia Still Novo. Qualche mese dopo è la volta del successo del singolo La mia ultima storia.

Il cielo di Roma

Nello stesso anno arriva il suo primo album Ex voto che arriva nelle parti alte delle classifiche di vendita. L’esordio di Antonio oltre ai singoli già citati, contiene l’ottima Il cielo di Roma e Sushi col featuring di Tormento.

L’album viene apprezzato sia dalla critica che dal pubblico e conferma Aiello come astro nascente della scena it pop. Un anno di grande successo che lo porta a varie ospitate tv come a Quelli che il calcio e Le Iene.

Il 2020 inizia con la candidatura al David di Donatello come miglior canzone della colonna sonora del film Bangia, il brano si intitola Festa. Segue poi la partecipazione al Concerto di Primo Maggio di Roma.

Ora

Questa estate Aiello ha pubblicato il tormentone Vienimi (a ballare) con il quale prosegue il suo periodo d’oro. Segue poi la pubblicazione di altri due singoli che risucotono altrettanto successo: Che futuro siamo ed Euforia.

A Sanremo 2021 Antonio sarà tra i concorrenti con il brano Ora. “Troppo indie, troppo pop e troppo RnB” con queste parole il cantante descrive la sua musica ed in effetti questi elementi sono facilmente riscontrabili nelle sue canzoni, “graffio” nella voce caratteristico compreso che lo differenzia rispetto a gli altri artisti della sua generazione.