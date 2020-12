Chi è Ghemon? Conosciamo meglio il cantante che va a Sanremo 2021

Ghemon a Sanremo 2021 un ritorno per lui dopo il successo di Rose viola

Ghemon, dal rap al soul alla canzone d’autore è tra i protagonisti della nuova edizione del Festival di Sanremo. Un ritorno sul palco dell’Ariston per l’artista che due anni fa aveva incantato con Rose viola.

Ghemon, gli inizi

Giovanni Luca Picariello in arte Ghemon nasce ad Avellino, il 1º aprile del 1982. Dopo essere stato in vari gruppi tra cui i 15 barrato e i Soulville, Ghemon inizia il suo percorso solista nel 2007, autoproducendosi il mixtape Qualcosa cambierà a cui fa seguito il primo album vero e proprio La rivincita dei buoni.

L’album contiene collaborazioni con importanti artisti della scena rap italiana di quel periodo, come Frank Siciliano, Al Castellana e Donuts. Due anni dopo è la volta di E poi, all’improvviso, impazzire, in collaborazione con i The Love 4tet. Tra i brani Cielo di cemento, Indeciso e Faccia dopo faccia.

Nel 2012 esce Qualcosa è cambiato – Qualcosa cambierà Vol. 2. Un lavoro che contiene riferimenti alla musica afro americana ed al cinema. Tra i brani segnaliamo Confessioni di una mente pericolosa, Uomo d’acqua dolce e Dico bene. L’anno dopo è la volta del nuovo mixtape Aspetta un minuto.

Rose viola

Ghemon a questo punto è già molto apprezzato dalla critica di settore. Fa un ulteriore salto con l’album ORCHIdee del 2014, grazie ai singoli Adesso sono qui, Quando imparerò e Pomeriggi svogliati.

Ma è nel 2017 con l’album Mezzanotte che inizia ad abbracciare un pubblico decisamente più ampio, grazie al successo dei singoli Un temporale e Bellissimo. L’artista diventa decisamente popolare, al punto che l’anno dopo esce la sua autobiografia: Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle.

Nel 2019, non a caso, prende parte per la prima volta al Festival di Sanremo con la splendida e intensa Rose Viola. Si classifica solo dodicesimo ma il brano è ugualmente un successo.

Momento perfetto

Quest’anno Ghemon ha rilasciato il suo nuovo album Scritto nelle stelle, dal quale sono stati estratti diversi singoli: Questioni di principio, Inguaribile e romantico, cantata con Malika Ayane, In un certo qual mondo, Champagne e Buona stella.

Il prossimo anno Ghemon sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano Momento perfetto.