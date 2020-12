Chi è Fasma? Conosciamo meglio il cantante che va a Sanremo 2021

Fasma è uno dei giovani rapper più interessanti nel variopinto panorama italiano. Si è messo in luce nella scorsa edizione di Sanremo nella sezione giovani classificandosi al terzo posto con l’intensa Per sentirmi vivo.

Nel 2021 dovrà confermarsi sul palco dell’Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo, il secondo targato Amadeus.

Fasma, gli inizi

Tiberio Fazioli in arte Fasma, nasce a Roma, il 17 dicembre del 1996. Inizia a comporre i primi brani sin da giovanissimo e nel 2016 ha già la sua crew denominata WFK.

WFK è anche il titolo del suo primo ep che esce nel 2018 e contiene Marylin M. (brano certificato disco d’oro), M. Manson, Lady D. e Monnalisa. Nello stesso anno esce l’album vero e proprio, intitolato Moriresti per vivere con me? Che ottiene un buon successo.

Tra i brani: Ti prometto che un giorno partiremo, Sai che e L’inizio della fine. Una delle caratteristiche della scrittura del nostro è l’incisività, la capacità di andare subito dritti al punto. I brani infatti non superano quasi mai i due minuti. Brevi ma decisamente intensi.

Per sentirmi vivo

Dopo i buoni riscontri ottenuti con l’album d’esordio, Fasma è protagonista di Sanremo 2020 nella sezione giovani, dove si classifica terzo con Per sentirmi vivo.

Dopo il Festival esce così il suo secondo lavoro intitolato Io sono Fasma. Tra i brani oltre al successo sanremese, Lo faccio davvero col featuring di Lil Zeff, Nudi, Basta e Non so chiedere aiuto in collaborazione con Riviera.

Un lavoro maturo, specie se si considera la giovane età del rapper che ottiene un ottimo successo dal punto di vista commerciale e gli apre le porte del grande pubblico.

Parlami

Nel 2021 Fasma tornerà a Sanremo, stavolta tra i big, per presentare il brano Parlami che promette di essere una mina vagante tra i pezzi in gara.

Siamo certi ad ogni modo che si tratti di un brano di qualità vista la discografia del nostro e per il fatto di essere stato scelto da Amadeus e dalla direzione artistica a vantaggio di colleghi più blasonati e famosi.

Quest’anno, le canzoni presentate per accedere alla gara, sono state addirittura trecento.