Chi è Fulminacci? Conosciamo meglio il cantautore che va a Sanremo 2021

Fulminacci ha un solo disco all’attivo ma ha già ricevuto diversi riconoscimenti. Il suo stile, il suo modo di narrare “storie” con ironia, senza fronzoli, colpiscono per intelligenza e assoluta cura dei particolari.

Per più di un verso il nostro è assimilabile al primissimo Daniele Silvestri, quello funambolico per intenderci di brani come Il flamenco della doccia o Voglia di gridare.

Fulminacci è insomma scuola romana doc e siamo certi che sarà una piacevole sorpresa per gli appassionati del Festival di Sanremo.

Fulminacci

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, nasce a Roma, il 12 settembre del 1997. Il suo primo e unico album al momento, (perché dopo il Festival uscirà il secondo) è datato 2019 e si intitola La vita veramente.

L’album, come dicevamo all’inizio, ha avuto diversi riconoscimenti, tra cui la prestigiosa vittoria al Premio Tenco come opera prima, il riconoscimento del Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI) come miglior giovane dell’anno e dulcis in fundo il il Premio Rockol Awards come artista dell’anno.

La vita veramente

In questo folgorante esordio, oltre alla title track, a tinte funky, troviamo la battistiana Davanti a te, che apre l’album, il singolo Borghese in borghese, dove è impossibile non pensare a Daniele Silvestri, il blues di Tommaso, che riporta alla mente un mood alla Rino Gaetano.

E ancora La soglia dell’attenzione, dove il riferimento è Lucio Dalla, la splendida I nostri corpi, che può rappresentare un ipotetico punto di congiunzione tra Coez e Niccolò Fabi, il mantra di Resistenza e le delicate, intense e poetiche, Al giusto momento e Una sera.

Un album d’esordio che tiene conto dei maestri, che non dimentica le radici, ma che con originalità e arguzia prosegue il discorso della grande canzone d’autore italiana.

Santa Marinella

Dopo l’uscita, la promozione e il successo dell’album, Filippo non è rimasto con le mani in mano, anzi. Ha pubblicato una serie di singoli in attesa del nuovo album che uscirà dopo Sanremo 2021, dove gareggerà col brano Santa Marinella.

Le ruote, i motori, San Giovanni, Canguro, Un fatto tuo personale, sono i brani resi pubblici in quest’ultimo anno e mezzo, in cui tra l’altro, Fulminacci ha tenuto diversi concerti nei Festival più importanti, tra cui non poteva mancare il Concerto del Primo Maggio di Roma.