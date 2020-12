Chi sono gli Extraliscio? Conosciamo meglio la band che con Davide Toffolo va a Sanremo 2021

Gli Extraliscio sono una band assolutamente geniale, irriverente, che riesce con assoluta nonchalance a intrecciare tradizione e modernità, composta da musicisti eccelsi che provenendo da generi diversi danno vita a un sound difficilmente catalogabile.

Più che su disco vanno decisamente ascoltati in un dimensione live per meglio apprezzare la loro resa sonora. Il Festival di Sanremo 2021 sarà l’occasione giusta per apprezzare le mille sfumature e l’energia contagiosa che la band sa rilasciare.

Extraliscio, gli inizi

Mirco Mariani, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo sono le anime fondanti del progetto Extraliscio. Da una parte il talento visionario di un musicista e autore completo come Mariani, già espresso con i Saluti da Saturno, dall’altra la tradizione delle grandi orchestre di liscio, su tutte quella Casadei, rappresentata da Ferrara e il Biondo.

Un progetto originalissimo che da alla luce nel 2016 all’album Canzoni da ballo che contiene tra gli altri brani, A modo mio, La luna nel pozzo e Alla fermata.

Appena un anno dopo è la volta di Imballabilissimi – Ballabilissimi, un album a due facciate tra classici della tradizione romagnola e sperimentazioni sonore. Gli stessi brani sono presenti in due versioni. Tra i quali, Gian Piero, Terremoto e Perpetua.

Punk da Balera

Extraliscio Punk da Balera è il titolo del docufilm di Elisabetta Sgarbi presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Ma è anche il titolo dell’ultimo album della band, uscito di recente e che contiene Merendine Blu, Amico sole e Il signor portafortuna.

Prima di questo album i nostri hanno anche inciso la sigla del Giro d’Italia: GiraGiroGiraGi e una versione di Sbagliato di Jovanotti con lo stesso Lorenzo. Il titolo del loro brano in gara al prossimo Festival di Sanremo è Bianca, luce nera.

Davide Toffolo

Davide Toffolo, che si esibirà a Sanremo con gli Extraliscio è il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo cult col quale ha realizzato diversi album, passando dal punk al reggae, dal pop al jazz e alla psichedelia.

Tanti gli album e i brani di successo, ne citiamo solo alcuni: Occhi bassi, La mia vita senza te, Il mondo prima, Come mi guardi tu, Signorina prima volta, La faccia della luna, Bengala.

Inoltre Toffolo è anche un fumettista affermato e fondatore insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti dell’etichetta discografica La Tempesta, che nel corso degli anni è stata una vera e propria fucina di talenti.