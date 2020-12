Chi è Gaia? Conosciamo meglio la cantautrice che va a Sanremo 2021

Gaia da X Factor ad Amici, è una delle concorrenti più attese della nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus per la seconda volta consecutiva.

Il suo è un pop raffinato, lei stessa tra le sue influenze infatti cita artisti come Lorde, Goldfrapp e Lykke Li. Conosciamola meglio.

Gaia, X Factor

Gaia Gozzi, nota come Gaia nasce a Guastalla, il 29 settembre del 1997. Di madre brasiliana e di padre italiano, cresce a Mantova. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 2016, partecipando alla decima edizione del talent X Factor.

Gaia si classifica al secondo posto guidata da Fedez. Dopo la partecipazione al programma esce il suo primo lavoro: New Dawns, che come di norma contiene le cover interpretate da Gaia nella trasmissione e l’inedito che da il titolo all’ep che vende molto bene.

Un anno dopo, la Gozzi è la voce della sigla del cartone animato Miraculous. Apre i concerti del tour di Giorgia e pubblica un nuovo singolo Fotogramas, che ottiene si un discreto successo, ma non le regala ancora la popolarità.

Amici

Nel 2019 Gaia ci riprova con i talent e dopo X Factor si presenta all diciannovesima edizione di Amici, che stravince. Esce così l’album Genesi, il suo primo vero album che contiene le hit Chega, Coco Chanel, Fucsia e Densa. Tutti grandi successi.

Poco dopo, arricchito da alcuni inediti esce una riedizione dell’album, intitolata Nuova Genesi che si spinge fino al terzo posto in classifica e rende Gaia molto popolare.

Piccola curiosità in alcuni dei brani (scritti anche dalla stessa Gaia) c’è anche la firma di Antonio Dimartino, che sarà in coppia con Colapesce, tra i concorrenti di Sanremo.

Cuore Amaro

In questo 2020 Gaia è tornata sul palco di Amici come concorrente in Amici Speciali. Ha inoltre collaborato con altri artisti. In Non siamo niente duetta con Lowlow mentre in Nuove strade con Ernia, Rikomi, Madame, Samurai Jay e Andy the Hitmaker.

La Gozzi parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo con il brano Cuore Amaro ed è una delle candidate alla vittoria finale.