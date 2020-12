Chi sono Colapesce e Dimartino? Conosciamo meglio il duo che va a Sanremo 2021

Colapesce e Dimartino sono due talenti assoluti della nostra canzone d’autore, con già alle spalle svariati lavori di grande valore artistico. Quest’anno hanno realizzato un bellissimo album insieme: I Mortali.

La loro presenza a Sanremo 2021 è sinonimo dunque di estrema qualità ed è davvero un’ottima scelta fatta da parte di Amadeus e la direzione artistica del Festival.

Colapesce e Dimartino, gli inizi

Lorenzo Urciullo Colapesce e Antonio Dimartino, sono entrambi siciliani, di Solarino il primo, di Palermo il secondo. Entrambi hanno maturato una carriera di tutto rispetto, prima come cantanti delle rispettive band, gli Albanopower per Lorenzo, assieme ad altri progetti, i Famelika per Antonio e poi con i loro progetti solisti.

L’esordio da solista per Dimartino avviene nel 2010 con l’album Cara Maestra abbiamo perso, che contiene uno dei suoi brani più noti: Ho sparato a Vinicio Capossela e con il quale Antonio si fa decisamente notare.

Colapesce dopo un ep nello stesso anno pubblica il suo vero e proprio esordio nel 2012 con l’album Un meraviglioso declino che contiene la splendida e quanto mai attuale Restiamo a casa. Così come Antonio, anche Colapesce si fa decisamente notare.

Pop d’autore

Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile è il titolo del secondo album di Antonio, datato 2012. Tra i brani Non ho più voglia d’imparare e Ormai siamo troppo giovani.

Tre anni dopo è la volta di Egomostro per Colapesce, che oltre alla titletrack contiene Maledetti italiani e Reale . Sempre nel 2015 Dimartino pubblica il suo terzo album: Un paese ci vuole, con la splendida Come una guerra la primavera e Una storia del mare in duetto con Francesco Bianconi.

Nel 2017 pubblica il suo terzo album anche Colapesce, dal titolo Infedele. Tra i brani Ti attraverso e Totale. Nello stesso anno Dimartino realizza un album in collaborazione con un altro cantautore di Palermo, Fabrizio Cammarata, Un mondo raro.

Musica leggerissima

Nel 2018 Colapesce fa uscire una riedizione del precedente album con integrazioni: Compendio Infedele. L’anno dopo Dimartino pubblica Afrodite, con i singoli Giorni buoni e Cuoreintero.

Quest’anno è uscito il loro primo album assieme, I Mortali, dal quale sono stati estratti diversi singoli: L’ultimo giorno, Adolescenza nera, Rosa e Olindo, Luna araba con Carmen Consoli. Un album che ha davvero conquistato tutti.

I nostri partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Musica leggerissima che è sicuramente uno dei candidati quanto meno alla vittoria del Premio della critica.