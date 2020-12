Chi è Gio Evan? Conosciamo meglio il cantautore che va a Sanremo 2021

Gio Evan è uno dei nomi che più desta curiosità tra i concorrenti che a marzo calcheranno il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021, il secondo firmato Amadeus.

Il suo nome è venuto alla ribalta in maniera mediatica importante ai tempi della love story tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. L’ex coppia infatti amava scambiarsi messaggi tramite appunto frasi di Gio Evan, che oltre a cantare è anche uno scrittore.

Gio Evan, gli inizi

Gio Evan nome d’arte di Giovanni Giancaspro nasce a Molfetta, il 21 aprile 1988. A 20 anni autopubblica il suo primo libro di poesie, intitolato Il fiorilegio passato, ispirato a un suo viaggio in India.

Qualche anno dopo fonda Le scarpe del vento, una band di cui è autore dei brani e pubblica l’album Cranioterapia. Nel 2014 pubblica il suo primo romanzo La bella maniera. Un anno dopo è la volta del secondo libro di poesie: Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche.

Nel 2016 per la Miraggi edizioni esce la raccolta di versi Passa a sorprendermi. Diventa così popolare, grazie anche a un uso intelligente dei social dove pubblica i suoi aforismi e di lui si accorge la Fabbri editori.

La popolarità

Con la Fabbri editori, Gio pubblica una nuova raccolta di poesie nel 2017 Capita a volte che ti penso sempre a cui fa seguito nel 2018 Ormai tra noi è tutto infinito.

Nel 2018 pubblica per MArteLabel il suo primo album ufficiale Biglietto di solo ritorno. Un album diviso in due parti, da un lato il cantante indie pop e brani come Mi manco, Sabato, Posti e dall’altro dei veri e propri monologhi che rendono l’album non un semplice disco, ma un’opera più complessa con la quale Gio ottiene buoni riscontri sia dal pubblico che dalla critica.

Sempre per Fabbri editori esce nel 2019 il suo secondo romanzo Cento cuori dentro e il suo nuovo album intitolato Natura molta, che alterna ancora una volta i due registri di Evan. Tra i singoli: Himalaya Cocktail, Amazzonia e Scudo.

Arnica

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione per Gio, che ha pubblicato il suo terzo romanzo I ricordi preziosi di Noah Gingols e il nuovo libro di poesie Se c’è un posto bello sei te.

Come cantautore invece sono usciti due singoli: Regali fatti a mano e Glenn Miller. Il brano con il quale Gio parteciperà al prossimo Festival di Sanremo si intitola Arnica.