Chi è La Rappresentante di Lista? Conosciamo meglio la band che va a Sanremo 2021

La Rappresentante di Lista è un gruppo viscerale, dotato di grande forza espressiva e presenza scenica. Il loro sound è colorato e potente, i loro testi taglienti e incisivi.

La loro presenza al prossimo Festival di Sanremo, il secondo targato Amadeus, rappresenta per i nostri, il coronamento di una carriera che li ha già visti pubblicare tre ottimi album in studio.

La Rappresentante di Lista, gli inizi

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono la combo principale de La Rappresentate di Lista, in cui nel corso degli anni si sono aggiunti via via vari musicisti. I due formano la band nel 2011 a Palermo e incominciano a creare un proprio stile, che tiene anche conto delle capacità teatrali di Veronica.

Il loro esordio discografico è datato 2014, e si intitola (per la) Via di casa. Tra i brani Madonna, Bimba libre, Notte a Urbino. Piccola curiosità, nell’album sono presenti anche due brani in tedesco.

L’anno dopo è la volta di Bu Bu Sad, un album che da maggiore visibilità al gruppo che incomincia a portare la propria musica in giro per l’Italia. Tra i brani: Siamo ospiti, Guardateci tutti e Apriti cielo. Il tour va così bene che viene pubblicato nel 2017, anche un album live come testimonianza.

Go, Go, Diva

A questo punto è tutto pronto per il grande salto, e La Rappresentante di Lista lo compie col terzo album in studio, il così detto album della maturità. A fine 2018 esce Go, Go, Diva, il loro lavoro più completo e coeso.

Dalla melodia irresistibile di Questo corpo (che fa parte anche della colonna sonora di The New Pope, la serie cult di Paolo Sorrentino), all’intensa Giovane Femmina, passando per la sinuosa Guarda come sono diventata, all’eterea Panico fino all’evocativa Woow, che chiude un album praticamente perfetto.

Amare

Il 2019 è un anno ricchissimo di concerti per la band che sale tra l’altro sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nello stesso anno il gruppo collabora con Dimartino, che sarà anche lui in coppia con Colapesce a Sanremo 2021, nel brano Ci diamo un bacio.

L’anno dopo arriva invece la collaborazione col talentuoso Giovanni Truppi in Due segreti. Nello scorso Sanremo, La Rappresentante di Lista ha dato un assaggio delle sue qualità, calcando il palco dell’Ariston nella serata dei duetti in coppia con Rancore per eseguire il brano Luce (Tramonti a nord est) di Elisa.

Amare è il titolo del brano con cui La Rappresentante di Lista torna a Sanremo, stavolta tra i cantanti in gara.