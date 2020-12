Chi è Madame? Conosciamo meglio la cantante che va a Sanremo 2021

Madame non ha ancora pubblicato un album ma soltanto una serie di singoli (di grande successo) e fatto parecchi featuring (con artisti importanti).

Parentesi a parte, Amadeus e i suoi collaboratori ci hanno visto lungo, perché Madame è una fuoriclasse ed a soli diciotto anni ha già ridefinito i canoni del genere, che poi sia rap, trap, hip hop, poco importa, ma Madame, come si dice in gergo, “spacca” e “di brutto”.

Madame

Francesca Calearo in arte Madame nasce a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 gennaio 2002. Firma il suo primo contratto discografico ad appena sedici anni e lo fa per la Sugar di Caterina Caselli.

Il suo primo singolo è Anna, datato 2018, in cui già è possibile descrivere le peculiarità dell’artista: la variazione degli accenti nel flow, che si dipana sinuoso e avvolgente, il mix tra dolcezza e asprezza, il procedere per assonanze e metafore.

Sciccherie

Sempre nel 2018 Madame incide Sciccherie, il singolo che la lancia definitivamente. Il brano è un compendio contro gli stereotipi abusati “del genere”, contro l’ostentazione dei trapper o dir si voglia, verso la droga o la donna intesa come oggetto.

Ma il tutto reso quasi con fanciullezza, senza l’autorevolezza di una Miss Keta per intenderci, ma con una filastrocca cupa, una sorta di sberleffo irresistibile.

L’anno dopo è la volta di 17, dove Francesca fa un vero e proprio elenco dei suoi difetti fisici, giocando ancora una volta con gli stereotipi del “genere” e affrontando la questione del cyber bullismo, dimostrando una maturità sorprendente per una ragazza della sua età.

Voce

Dopo La promessa dell’anno, in cui Madame ironizza sulle aspettative del pubblico e della critica sul suo conto, arriva il successo di Baby, colonna sonora dell’omonima serie cult di Netflix, dove Francesca si apre alla melodia più solare a far contrasto alla durezza delle parole del testo.

In questo anno sono usciti diversi singoli: Sentimi, Spaccato, Nuove Strade e in particolar modo Clito, un vero e proprio manifesto femminista, che sono li a dimostrare la maturità dell’artista nonostante la giovane età.

Non sono mancate le collaborazioni e tutte di un certo livello a Madame in questo spicciolo di carriera, ne citiamo solo alcune: Marracash per Madame – L’anima, Alibi con Mecna, Non è vero niente con i Negramaro. Madame parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con il brano Voce.