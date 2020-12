Chi è Random? Conosciamo meglio il rapper che va a Sanremo 2021

Random è uno dei nomi che incuriosisce di più tra gli appassionati del Festival di Sanremo, visto che la sua popolarità è dovuta al successo presso i giovanissimi.

Come del resto è lo stesso rapper, che parteciperà alla nuova edizione della kermesse canora, la seconda sotto l’egida Amadeus, non ancora ventenne.

Vale dunque la pena conoscerlo meglio e capire il perché sia stato scelto dal presentatore e dalla commissione artistica del Festival.

Random

Random nome d’arte di Emanuele Caso, nasce a Massa di Somma, il 26 aprile del 2001, ma è cresciuto a Riccione. Il suo esordio, vista la giovane età è decisamente recente. Appena due anni fa nel 2018 il rapper esce con il singolo Bad Bicht Bionda a cui fa seguito il suo primo album: Giovane oro.

Nell’album, oltre alla titletrack, segnaliamo Ritornerai, Fluss, Il prescelto e Collateral #1. Ma è nel 2019, dopo la pubblicazione del singolo Re, che con Chiasso, Random diventa popolare. Il brano riceve milioni di visualizzazioni e viene certificato doppio disco di platino.

Sono un bravo ragazzo un pò fuori di testa

Dopo il successo di Chiasso, che lo porta a partecipare a diversi programmi tv, Random chiude il 2019 con il singolo Rossetto, che in breve diventa disco d’oro e platino in un paio di mesi.

In questo 2020 Chiasso ha inanellato una serie di singoli di successo impressionanti: Scusa a a a, Marionette in collaborazione con Carl Brave, Sono un bravo ragazzo un pò fuori di testo, Nudi nel letto, Ritornerai 2.

Tutti questi brani, sono contenuti insieme ad altri, meritevoli di attenzione, come Soli al mondo col featuring di Ernia e Police in duo con Emis Killa nell’album Montagne russe che è stato certificato disco d’oro.

Torno a te

In questo 2020 Random ha inoltre partecipato come concorrente ad Amici Speciali e collaborato con altri artisti come Federica Carta, nel brano Morositas, con Etnico assieme a Disa Joe in Etna e in Prendere o lasciare con Nashley e Giaime.

Tra tre mesi e poco più farà parte dei concorrenti della nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano Torno a te.