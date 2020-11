Durante un’intervista a Domenica In, Tiziano Ferro ha deciso di aprirsi con il mondo televisivo e di raccontare dettagli molto personali della sua vita. Il cantante ha parlato di uno dei periodi più bui, l’alcolismo. Per poter uscire da quel vortice che lo stava inghiottendo, Tiziano ha frequentato gli incontri per alcolisti.

Io sono diventato famoso a 20 anni, ma non sapevo chi ero o cosa volevo diventare. Non avevo risposte a chi mi domandava come mi sentivo. Le cicatrici sono anche belle e il ricordo è anche una celebrazione di queste cicatrici.

Per me parlare del tema dell’alcolismo vuol dire avere coraggio di ammettere di avere un problema. La dipendenza ti vuole solo, ti vuole isolato. Tu sei tanto malato quanto vivi in segretezza la tua condizione. La soluzione è uscire fuori. Rompere l’isolamento è la cosa più importante e lavorare con gli altri è importante per quello che ricevi.

Tiziano ha raccontato che per 5 -6 anni non è mai andato agli incontri in Italia per timore ed ha deciso di seguire un percorso in Inghilterra e poi in America. Fin quando non ha capito che non aveva senso e ha deciso di andare agli incontri per alcolisti a Milano.

Se sono vivo lo devo alla musica. La musica mi ha sempre dato una finestra dalla quale urlare. L’arte ha un potere curativo molto più grande di quello che pensiamo. Quando ho iniziato a cantare è cambiato tutto.

Tiziano Ferro e il bullismo

Il noto cantante ha poi affrontato l’argomento scuola e raccontato di come i suoi compagni lo bullizzavano. Quando era più giovane, era grassottelo e poco sicuro di se stesso. Poi ha iniziato a perdere peso:

Sono passato dal mangiare compulsivo al non mangiare più. A 21 anni ero poi diventato sottopeso.

Non stavo bene, ma le persone che mi stavano intorno dicevano che non ero mai stato così bello: mi vestivo di un corpo che piaceva a tutti tranne che a me.

Credit video: Amazon Prime Video Italia – YouTube

Tiziano Ferro ha trovato la salvezza nella musica, quando canta riesce ad essere se stesso e ad esprimere le sue emozioni. Tutto il racconto della sua vita è disponibile dal 6 novembre in un Docufilm su Amazon Prime Video ed è un vero inno alla rinascita. Commovente e capace di lasciare un’importante lezione di vita.