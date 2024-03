Convolerà a nozze per la quinta volta a 93 anni: chi è la futura moglie del milionario

Rupert Murdoch all'età di 93 anni si sposerà per la quinta volta, la fortunata è una biologa molecolare in pensione.

Il matrimonio è una celebrazione dell’amore, sia che si opti per una cerimonia religiosa o meno. In entrambi i casi esso ha un valore non solo morale ma anche legale. Quando si decide di affrontare questo importante passo, ci sono diverse cose da organizzare e da sistemare. Rupert Murdoch è esperto in questi preparativi, visto che a 93 anni, ha deciso di sposare la sua compagna Elena Zhukova. Per il miliardario questo è il quinto matrimonio.

Keith Rupert Dylan Murdoch è un imprenditore, editore e produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense. È fondatore e proprietario di un vasto impero specializzato nel settore dei mezzi di comunicazione di massa. Forbs nel 2022 ha stimato il suo matrimonio in 22 miliardi. Nel 2023, dopo 70 anni di carriera, Rupert Murdoch ha deciso di lasciare ogni carica operativa in Fox e News Corp. Noto non solo come imprenditore, ma anche per la sua vita privata e gli scandali a lui collegati.

Tra qualche mese, Rupert Murdoch sposerà la sua compagna Elena Zhukova; per l’uomo questo è il quinto matrimonio. Il primo nel 1956 con Patricia Booker, seguito da quello con Anna Torv nel 1967, nel 1999 sposò Wendi Deng e nel 2016 il quarto matrimonio con Jerry Hall, con la quale ha divorziato ufficialmente nell’agosto del 2022. Ma Rupert non si è chiuso all’amore e nell’estate del 2023 ha iniziato una frequentazione con Elena Zhukova, presentatagli anni prima dalla terza moglie Wendi.

Elena Zhukova

L’uomo, tramite un suo addetto stampa, ha annunciato il loro imminente matrimonio. La donna di 67 anni è una biologa molecolare in pensione. La cerimonia si svolgerà in California in una delle tenute di Murdoch, molto probabilmente nel mese di luglio. Già nel 2022, dopo il divorzio dalla quarta moglie, diverse voci avevano ipotizzato un nuovo matrimonio del miliardario. Ma a quanto riportato dai suoi portavoce, la relazione in questione si era conclusa e dunque non si sarebbe celebrato alcun matrimonio. Oggi invece sembra certo il lieto evento con Elena Zhukova.