La donna è stata ritrovata senza vita in un burrone. Poco prima aveva inviato alla figlia questo messaggio.

Triste storia di cronaca che arriva dagli Stati Uniti. Debbie Collier, donna di 59 anni sposata e con figli, è stata ritrovata senza vita in un burrone alcuni giorni dopo che aveva fatto perdere le sue tracce.

Inquietante l’ultimo messaggio che la donna è riuscita ad inviare alla figlia Amanda prima di essere ritrovata cadavere.

“Non mi lasceranno andare, ti amo, c’è una chiave di casa nel vaso di fiori blu vicino alla porta” – questo il contenuto del messaggio. Amanda è andata immediatamente a denunciare l’accaduto per quello che potrebbe sembrare un rapimento finito male. Amanda ha cercato anche di chiamare immediatamente dopo al cellulare della mamma ma non ha ottenuto risposta.

Le indagini hanno scoperto che la donna aveva noleggiato un suv il 10 settembre e si era allontanata da casa solo con la sua carta di debito e la patente. In base al segnale gps della vettura, si è scoperto che questa era ferma a circa 80km dall’abitazione.

Gli inquirenti accorsi sul posto hanno ritrovato il corpo di Debbie in un burrone vicino l’autostrada. Sul suo corpo evidenti segni di violenza e di ustioni.

Il rapporto dei poliziotti parla del ritrovamento di una donna nuda sdraiata sulla schiena, che afferrava un piccolo albero con la mano destra. Gli inquirenti hanno anche documentato “l’addome carbonizzato” e un telo blu bruciato accanto a una borsa rossa nelle vicinanze. Non hanno dubbi che possa trattarsi di omicidio.

Avviate immediatamente le indagini per capire perché la donna si sia allontanata di casa non con la sua vettura e senza altro tranne la patente e la carta di debito. Aveva appuntamento con qualcuno nel punto in cui è stata ritrovata senza vita?

La sua era una vita apparentemente normale con un matrimonio con Steve avvenuto nel 2013 ed un lavoro come responsabile del front office.