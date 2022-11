I ladri lanciano il bottino sulla strada per bloccare il traffico

Un'autostrada in Cile era stata il teatro di un'episodio incredibile. Una pioggia di soldi aveva invaso le corsie. Un gruppo di rapinatori aveva pensato di riuscire a seminare la polizia durante un inseguimento gettando la refurtiva in autostrada e bloccando il traffico.

La storia che stiamo per raccontare sembra la scena di un film. Il fatto era accaduto a Pudahuel, nella provincia di Santiago del Cile. Una banda di ladri aveva preso di mira una sala giochi. I malviventi avevano minacciato con un’arma da fuoco il titolare e i dipendenti di quell’attività prelevando tutto l’incasso.

Immediatamente fuggirono dal luogo e di corsa salirono sul loro mezzo immettendosi sull’autostrada. Fortunatamente la polizia era riuscita ad inseguirli ed era sul punto di fermarli. Ad un certo punto però un colpo di scena: i malviventi presi dal panico pensarono bene di attuare una mossa nella speranza di bloccare il traffico. L’idea era quella di fermare tutte le macchine e allo stesso modo la vettura della forze dell’ordine.

Sembrava essere sul set di un film, l’inseguimento pareva non lasciare scampo ai fuggitivi. Salvarsi dalla prigione rappresentava certamente la cosa più importante. Per questa ragione pensarono di gettare la refurtiva in strada nella speranza che si creasse confusione.

In pochi secondi la strada era ricoperta da monete e banconote e gli automobilisti iniziarono a rallentare non capendo che cosa stesse accadendo. Una volta che capirono di cosa si trattasse questi scesero dalle loro auto per raccogliere il denaro.

Ovviamente con la loro mossa erano riusciti nel loro intento ma la polizia non si lasciò fermare e continuò l’inseguimento. Nel giro di pocco tempo i rapinatori vennero raggiunti e catturati. I poliziotti quel giorno arrestarono sei persone e recuperarono il bottino che ammontava a circa 10 milioni di pesos cileni, che corrispondevano a poco più di 10 mila euro.

Una storia incredibile, e senza dubbio dalla trama fantasiosa. Al giorno d’oggi in Cile si verificano sempre più spesso rapine e furti come nel resto del mondo. Fortunatamente le forze dell’ordine prendono atto della realtà e sanno bene come muoversi in certe situazioni. É bello sapere di avere a disposizione persone preparate e coraggiose che tutelano la comunità. É solo grazie a queste persone che certe storie si concludono a lieto fine

