Italia oggi si ritorna in zona arancione: cosa cambia

Da oggi ritorna la zona arancione in tutta Italia ma solo per qualche giorno. Infatti da giovedì 31 dicembre la penisola sarà di nuovo zona rossa. Andiamo a vedere cosa si potrà fare e cosa no fino a mercoledì. Da oggi, lunedì 28 dicembre i divieti verranno leggermente allentati. Sarà concesso muoversi all’interno del proprio comune senza obbligo di giustificare lo spostamento tramite autocertificazione. Il modulo resterà in vigore per chi dovrà spostarsi da un comune diverso dal proprio. Si potrà farlo sempre per i soliti motivi di salute, urgenza o necessità.

Fonte Google

Deroga per chi abita nei piccoli Comuni: in quelli con meno di 5 mila abitanti, infatti, è concesso oltrepassare i confini comunali e muoversi in un raggio di 30 chilometri, esclusi i capoluoghi anche senza giustificazione. Restano chiusi al pubblico bar e ristoranti che potranno funzionare soltanto da asporto o con consegna a domicilio. Possono riaprire i negozi, sempre nel rispetto di tutte le regole anti-contagio compresi i centri commerciali. Anche in questi giorni si potrà fare visita ad amici e parenti, con la condizione di un’uscita al giorno e limitatamente a due persone per nucleo. Confermato ovviamente anche coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino.

Come detto poi da giovedì e fino al 4 gennaio l’Italia tornerà in zona rossa. Ritornerà il divieto di qualsiasi spostamento se non comprovato da motivi di lavoro o di urgenza. Il tutto dovrà essere sempre giustificato tramite autocertificazione. E’ concessa tuttavia un’uscita al giorno per andare a far visita ad amici o parenti purché si resti nella stessa regione e si vada al massimo in due persone.

Fonte: Google

Rimarranno chiusi i negozi e gli esercizi commerciali, ad esclusione di supermercati, alimentari, farmacie, tabacchini ed edicole. Chiusi anche bar e ristoranti, che però possono comunque lavorare con i servizi di asporto e consegna a domicilio. Si può uscire per fare attività motoria, rimanendo nei pressi della propria abitazione, o sportiva, ma da soli.