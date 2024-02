Jannick Sinner è il top 3 del mondo. Scopriamo quando ha guadagnato con la vittoria a Rotterdam: cifra da capogiro

Chi pratica uno sport sa bene quanto impegno e dedizione questo richieda: ore ed ore di allenamento e sacrifici per poter ottenere dei risultati. Ma, quando questi arrivano, le dure ore di lavoro vengono ripagate in pieno. Un esperto in questo campo è sicuramente il tennista Jannick Sinner, che dopo aver battuto De Minaur a Rotterdam è ufficialmente il top 3 al mondo. Ma quanto ha guadagnato il tennista con questa strabilianti vittoria a Rotterdam? Scopriamolo insieme.

Jannick Sinner

Jannick Sinner nasce nel 2001 a San Candido, in Trentino, il giovane atleta in questi anni ha lasciato tutti a bocca aperta. Una crescita continua che sembra senza fine, lo ha portato a vincere i tornei più ambiti e complessi del mondo del tennis. Questo è stato possibile non solo grazie ad un talento naturale, ma anche grazie ad ore ed ore di allenamento. Il giovane altoatesino, è reduce dall’ennesima vittoria, ottenuta a Rotterdam su De Minaur.

Poco più di un mese fa, Jannick aveva sconfitto Danil Sergeevič Medvedev, conquistando così gli Australian Open. Lui è il primo italiano ad ottenere questi risultati nel mondo del tennesi. Ma, in molti si sono chiesti quanto sia possibile guadagnare grazie a queste vittorie. Nonostante la vittoria ottenuta a Rotterdam, abbia permesso a Jannick di posizionarsi al 3 posto della classifica mondiale, il montepremi per questo torneo non è dei migliori. Infatti, il primo classificato, in questo caso Jannick Sinner, si porta a casa 400.000€. Una cifra che per molti, è davvero elevata, ma per un professionista come lui, non è tra le più alte.

Infatti, grazie alla vittoria agli Australian Open, Jannick aveva ottenuto la bellezza di 2 milioni di euro. Le quindi vittorie consecutive del giovane tennista, hanno scatenato una vera tennis-mania nel nostro paese. Tanto che, Amadeus aveva invitato Jannick al Festival di Sanremo, ma il tennista aveva rifiutato l’invito visti i suoi impegni sportivi.

Anni di allenamenti, e di sacrifici, hanno portato a dei risultati davvero sconvolgenti per questo giovane atleta.