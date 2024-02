Jannik Sinner è un campione indiscusso in campo: ma anche il suo cuore è impegnato, vi presentiamo la sua fidanzata

Una coppia matura, insieme da quattro anni. Jannik Sinner e Maria Braccini svelano poco: se son rose fioriranno, per la suocera "sono già fiorite".

Il viso angelico di Jannik Sinner, fresco di terza posizione nel ranking mondiale del Tennis dopo la vittoria in semifinale contro l’olandese Griekspoor agli ATP di Rotterdam, sembra irresistibile per le madri. L’unica suocera candidata e candidabile, però, al momento, è solo Silvia Mannucci, di Montevarchi. Lei è la madre di Maria Braccini, nata nel 2000, oggi un’influencer e grande amore di Sinner.

Dal 2019 Maria Braccini è nota al pubblico anche come la fidanzata ufficiale della stella del tennis. Maria, schermata da una grande riservatezza, vive a Montecarlo con Jannik e si può sapere qualcosa di lei attraverso il suo profilo Instagram con ben 254 mila follower.

A Montevarchi, dove vive e lavora la madre Silvia, l’atmosfera sembra accogliente, come lascerebbero presagire le dimensioni della comunità (circa 25mila persone). Nonostante l’apparente propensione alla condivisione e al pettegolezzo, l’argomento Sinner e Braccini non è ben accolto dalla comunità. Gli abitanti si scuciono poco per rispondere a qualche curiosità.

Nel profilo della giovane influencer, per scherzo, si solleva la questione delle presunte “origini indiane” di Maria, dato che indica come luogo di nascita Nuova Dheli. “Scherziamo? Siamo toscani, abbiamo tutte le case di moda che vengono a lavorare in Valdarno e adesso c’è da vergognarsi a dire che si è nati a Montevarchi?”, risponde un concittadino interpellato sulla questione.

Chi è Silvia Mannucci? La madre di Maria gestisce un fiorente negozio di tessuti, mostra sempre grande eleganza, ed è decisa a non rilasciare dichiarazioni sulla sfera privata della famiglia, soprattutto della figlia. “Jannik e Maria sono adulti, certe cose dovete chiederle a loro”, quando le vengono accennate domande su questioni più personali.

La madre di Maria ha anche altri due figli, suo marito è un ingegnere che lavora in Germania, ma non svela dettagli sulla vita privata della figlia. Si trattiene anche dal commentare le presunte origini indiane di Maria. Afferma che Jannik Sinner e la sua famiglia siano estremamente riservati. Non stupisce: questo atteggiamento è semplicemente utile a proteggere la tranquillità della relazione.

Nonostante la scarsa raccolta di ulteriori dettagli da parte dei diversi giornalisti giunti nella località natale di Maria, si apprende da Silvia Mannucci che la relazione tra Jannik e Maria sia matura e solida. La coppia è ufficiale ormai da quattro anni, e la madre ritiene che siano già a un punto importante nel loro percorso. “Lasciamoli tranquilli e arriveranno dove devono arrivare”. Da madre, e da suocera, auspica che la loro storia possa proseguire senza interferenze.

Molte informazioni sulla loro relazione, comprese le prime battute di questa storia, rimangono un mistero. Secondo fonti locali a Montevarchi, la scintilla tra Jannik Sinner e Maria Braccini sarebbe scoccata in Val Pusteria, in Alto Adige, dove le due famiglie avrebbero avuto modo di conoscersi durante una vacanza. I dettagli precisi rimangono noti solo ai due innamorati. Se son rose fioriranno, anche se la suocera la pensa diversamente. La donna dice, infatti: “A me sembrano già fiorite”.