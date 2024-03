Maltempo, allerta gialla per venerdì 15 marzo 2024: la situazione nelle regioni colpite

Allerta gialla per maltempo nella giornata di venerdì 15 marzo 2024 in due regioni italiane, Veneto ed Emilia Romagna: il rischio è quello di tipo idraulico

Allerta gialla in due regioni, Veneto ed Emilia Romagna, per rischio idraulico. I meteorologi, infatti, hanno previsto una nuova ondata di maltempo che si abbatterà nella giornata di venerdì 15 marzo 2024 in diverse zone del nostro paese. A farne maggiormente le spese, per un’allerta che è comunque bassa, ma esiste, sono proprio la regione del nord est e del centro nord.

Dopo l’allerta arancione diramata per la giornata di giovedì 14 marzo 2024, la Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino per una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico, in Veneto e in Emilia Romagna.

Una nuova perturbazione interesserà l’Italia nelle giornate di venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo. Potrebbero arrivare molte nuvole al Centro Nord, così come anche alcune precipitazione nell’estremo Nord Est e nelle regioni del Centro Sud.

Nel Bollettino di Criticità emanato alle ore 14.50 del 14 marzo 2024 (e che riguarda sia le giornate di maltempo di giovedì sia quella di venerdì), la Protezione Civile mette in allerta le popolazioni che potrebbero essere interessate da fenomeni avversi intensi. Dopo l’allerta del Dipartimento per la giornata di oggi, ecco cosa è bene sapere per quella di domani:

“Per la giornata di domani, venerdì 15 marzo 2024, ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta Gialla in Emilia Romagna (Costa Ferrarese, Pianura Ferrarese) e in Veneto (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige).

Maltempo di venerdì 15 marzo 2024: le previsioni nel nostro paese

Le previsioni di venerdì 15 marzo indicano un aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. Su Liguria di Levante e Alta Toscana potrebbero esserci isolate piogge e pioviggini durante il giorno.

Tempo soleggiato sul medio Adriatico e al Sud. Possibile presenza di nebbie in Veneto, nord est dell’Emilia e Valli del Centro. Tra pomeriggio e sera, però, le nuvole si estenderanno al resto della penisola. In serata deboli precipitazione sui settori di confine di Valle d’Aosta e Alto Adige, nevose a quote elevate di 1800/2000 metri.