Maltempo in Italia, avvisi di allerta meteo in due Regioni per domani 14 marzo: l’annuncio della Protezione Civile

Il maltempo non dà tregua in alcune regioni d'Italia che hanno a che fare con altri avvisi di allerta meteo, gialli e arancioni.

Primavera non certo serena per alcune Regioni nel Nord e nel Centro-Nord. Il maltempo non dà tregua in settori importanti dell’Italia che dovranno avere a che fare con altri avvisi di allerta meteo, gialli e arancioni. Il resto della Penisola, rispetto alle due Regioni coinvolte dagli avvisi di allerta meteo sono invece indicate dalla Protezione Civile con colore verde, indicante sereno o pericolo meteorologico assente.

Domani, giovedì 14 marzo, alcune zone del Veneto e dell’Emilia Romagna saranno interessate da un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità che evidenzia le aree a rischio.

Abbiamo moderata criticità per rischio idraulico con allerta meteo arancione in Veneto, ne particolare Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. E, continuando, moderata criticità per rischio idrogeologico, con allerta meteo arancione in Emilia Romagna nella Costa ferrarese. Nella Pianura Ferrarese è invece prevista un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Il resto della Penisola italiana, come anticipato, non sarà interessato da fenomeni metereologici significativi e la mappa della Protezione Civile sarà verde. Le previsioni meteorologiche, complessivamente, per il 14 marzo, indicano una giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Penisola. Possibili foschie o banchi di nebbia mattutini sulla Pianura Padana e maggiori annuvolamenti pomeridiani al Nordest, Liguria, Toscana e regioni adriatiche centrali. Il clima resterà mite.

Si raccomanda di prestare attenzione alle zone a rischio e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Il collaudato sistema di avvisi meteo sta portando sempre più consapevolezza e prudenza nella popolazione, contrariamente a eventi che nel passato hanno sorpreso e danneggiato, anche gravemente, molte persone in diverse Regioni italiane.

Oltre a questa allerta meteo, ci sono altri eventi metereologici da segnalare in Italia. Ad esempio, è prevista una nevicata sulle Alpi a partire da giovedì sera. In ogni caso, è sempre importante rimanere informati sulle condizioni meteorologiche per potersi adeguare e prendere le opportune precauzioni, a maggior ragione in zone di montagna.