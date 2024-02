Maltempo, allerta meteo rossa, scuole chiuse e fiumi sotto controllo: le regioni interessate

In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un perturbazione davvero violenta che si sta abbattendo sulla nostra penisola. In queste ultime ore in molte regioni è stata diramata un’allerta meteo. E per domani, il bollino sulla regione del Veneto sarà rosso, quindi scuole chiuse e sotto controllo i fiumi per rischio di esondazione a Vicenza per il maltempo.

Vicenza allerta rossa per maltempo

Il maltempo è tornato a colpire l’Italia, in particolare il centro e il nord della penisola. In molte zone ci sono già stati molti problemi e disagi dovuti alle piogge incessanti che si stanno abbattendo sul territorio. Nella giornata odierna è stata evacuata una scuola con 850 studenti in provincia di Pavia per l’esondazione del Navigio Pavese. E questa sera è stata dichiarata dalla protezione civile un’allerta rossa per la giornata di domani per il Veneto.

Per motivi di sicurezza tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, così come centri sportivi e di ritrovo. Nel comunicato del comune si legge:

“A causa del perdurare delle condizioni metereologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, il Centro Operativo comunale ha deciso per domani di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza. Il provvedimento, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso”

Quindi, almeno per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, in tutto il territorio di Vicenza, le scuole saranno chiuse per motivi di sicurezza legato al maltempo. Tale decisione potrà essere prorogata se le condizioni del meteo non miglioreranno nei prossimi giorni. Anche altri comuni nella provincia vicentina hanno ordinato la chiusura delle scuole. Longare, Grumolo delle Abbadesse, Nanto, Castegnero, Torri di Quartaselo e Quinto Vicentino.

Inoltre, sempre per motivi di sicurezza, è sospesa la circolazione dei treni tra Vicenza e Padova, Milano e Venezia. Osservati speciali sono i fiumi, per la situazione già critica per il bacino idrogeologico dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.