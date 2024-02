Maltempo, scuole chiuse ed evacuati 850 studenti: le regioni colpite

Da diversi giorni delle forti piogge si stanno abbattendo sul nord della nostra penisola. In diversi luoghi, la pioggia si è trasformata in neve, creando diversi disagi soprattutto per l’alto rischio di valanghe. Proprio a causa delle importanti precipitazioni, che da giorni, si abbattano sulla Lombardia, oggi è esondato il Naviglio Pavese, costringendo ad un’evacuazione d’urgenza per 850 studenti. Anche a Milano sono diversi i disagi.

Esondazione Naviglio Pavese

Le forti piogge di questi giorni, fondamentali per ripulire l’aria delle nostre città in particolare la zona della Pianura Padana, stanno causando diversi danni. Nel nord Italia, diversi fiumi sono tenuti sotto controllo, visto il loro ingrossamento repentino. In via precauzionale, in diverse zone sono state chiuse le scuole. Oggi però, in provincia di Pavia, dove le scuole erano aperte, è servita un’evacuazione d’urgenza per mettere in sicurezza gli 850 studenti dell’istituto scolastico di Vigevano.

Nelle prime ore di oggi, martedì 27 febbraio, l’acqua ha totalmente sommerso sia il primo piano che i seminterrati di un liceo locale. Il preside Matteo Loria, vista la situazione di pericolo per gli studenti, ha deciso di evacuare tutte le 850 persone presenti nell’edificio. Non è sicuro che le lezioni riprenderanno nei prossimo giorni, tutto probabilmente dipenderà dal meteo.

In tutta la regione, da tempo ormai, sono state messe in atto diverse norme ed atteggiamenti, per prevenire le esondazioni. Ma oggi, non c’è stato nulla da fare per impedire al fiume Naviglio Pavese di esondare. Il canale in questione, di origine artificiale, scorre da Milano a Pavia. Oggi l’esondazione è avvenuta a Vigevano, provincia di Pavia, ma non sono mancati i problemi a Milano. Nella città lombarda, molte strada sono state totalmente allagate, causando gravi disagi per la circolazione.

Scuola allagata Vigevano evacuati 850 studenti

Anche altre città in Italia, stanno vivendo momenti davvero complicati a causa di queste forti piogge. Anche Piazza San Marco a Venezia, è sommersa dall’acqua nonostante le paratie istallate nella laguna. Gli esperti consigliano di rimanere in casa. Agli escursionisti amanti della neve, raccomandano la maggior attenzione possibile a causa del rischio valanghe.