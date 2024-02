Maltempo in Italia, per domani scatta l’allerta per rischio idrogeologico: l’annuncio della Protezione Civile

Continua il maltempo sulla nostra penisola, domani 29 febbraio bollino rosso in Veneto, arancione in Emilia Romagna e giallo in 15 regioni italiane

La perturbazione che sta colpendo ormai da diversi giorni l’Italia non accenna a lasciare la nostra penisola. Infatti, il maltempo non abbandonerà il nostro paese prima del fine settimana. Già oggi, in Veneto la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio esondazioni. Per la giornata di domani 29 febbraio, in Veneto sarà nuovamente bollino rosso, mentre in diverse zone dell’Emilia Romagna è stata diramata un’allerta arancione. In altre 15 regioni italiane l’allerta è gialla.

Pioggia

Allerta rossa in Veneto e arancione per l’Emilia Romagna per domani 29 febbraio

Il maltempo si sposta verso sud, ed anche per la giornata di domani, 29 febbraio è allerta meteo rossa su gran parte del Veneto. Allerta arancione su alcune zone dell’Emilia Romagna e gialla in altre 15 regioni. Già oggi 28 febbraio, scuole chiuse in diverse città italiane e disagi dovuti alle forte piogge di questi giorni. A Milano, strade allagate, piazza San Marco a Venezia è nuovamente sommersa, osservati speciali in tutto il paese restano i fiumi. Questa perturbazione, che ha origine da un’area ciclonica presente sul Mediterraneo, ha portato anche in queste ore piogge forti e forte vento.

Pioggia

Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il livello di allerta per il rischio idrogeologico, in particolare in alcune zone del Veneto. La protezione civile ha diramato un’ulteriore allerta rossa nei settori Basso Brenta-Bocchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bocchiglione-Alpone. In Emilia Romagna allerta arancione per alcune zone tra cui Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po e Pianura bolognese. I fenomeni temporaleschi previsti nella notte tra il 28 e il 29 febbraio si estendono anche a Basilicata, Puglia, Molise, Abbruzzo e Marche.

Allerta gialla per maltempo per il 29 febbraio in 15 regioni italiane

Maltempo in Italia allerta rossa in Veneto

Per la giornata di domani, sono previste ancora piogge e forte vento in molte regioni, e proprio per questo in 15 regioni è stata diramata un’allerta gialla. Si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abbruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.