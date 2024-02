Maltempo in Italia per domani, scatta l’allerta rossa: le regioni a rischio

La perturbazione che sta interessando l’Italia, ormai da diversi giorni e che ha causato già diversi danni e disagi non accenna a smettere. Anche per la giornata odierna sono state molte le problematiche legate al maltempo. In diverse regioni italiane in questi giorni, la Protezione Civile ha diramato diverse allerte meteo. Osservati speciali in questa situazione sono i fiumi i quali hanno aumentato la loro portata in modo allarmante. Alcuni di questi hanno già esondato causando danni e disagi importanti.

Pioggia e maltempo in Italia

Per domani, la Protezione Civile ha diramato un’ulteriore allerta rossa in alcune zone del Veneto e un’allerta arancione in determinate zone dell’Emilia Romagna. Per la serata di oggi, 29 febbraio, e fino alla serata di domani 1 marzo, sono previste ulteriori precipitazioni. Nelle prossime ore, sia in Veneto che in Emilia Romagna, si attendono forti piogge alternate a piogge di moderata intensità.

Allerta rossa in Veneto

Le precipitazioni, che insistono su un territorio già colpito da allagamenti e frane, hanno fatto innalzare il livello di allerta per rischio idrico in alcune zone del Veneto. Nel dettaglio, l’allerta massima riguarda la zona di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, ha diramato sempre per domani un’allerta rossa. La zona a rischio è quella della bassa padovana, dove la rete secondaria è già in sofferenza per le forti piogge dei giorni scorsi.

Allerta arancione in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, anche per domani, è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrico. Le zone a rischio idrico sono la Pianura reggiana, la Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese. Per le altre zone della regione è prevista un’allerta gialla.

Allerta gialla per maltempo in 13 regioni

Nel resto di Italia domani sono 13, due in meno di oggi, le regioni dove sarà allerta gialla. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.