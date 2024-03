Maltempo in Italia una regione con allerta arancione e 5 regioni con allerta gialla: l’annuncio della Protezione Civile

Il maltempo sta interessando il nostro paese già da diversi giorni e non sembra voler abbandonare il nostro Paese, almeno per ora. In diverse zone italiane sono molti i disagi dovuti alle intense piogge e i forti venti. A causa di questa perturbazione, in alcune località, le istituzioni hanno chiuso le scuole, i centri sportivi e i centri di aggregazione in generale. Anche per la giornata di domani 2 marzo, la Protezione Civile ha dichiarato un’allerta meteo arancione per una regione e gialla per 5 regioni. Scopriamo quali sono.

Pioggia

Le regioni interessate da questa allerta meteo sono le stesse che in questi giorni, hanno subito maggiori danni. Visto che temporali e piogge continueranno senza sosta in determinate regioni, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e per rischio idraulico e in 5 regioni un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Pioggia

Allerta arancione in alcune zone dell’Emilia Romagna: l’annuncio della Protezione Civile

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani,2 marzo, un’allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell’Emilia Romagna. In particolare, le zone interessate sono la Pianura reggiana, la Pianura modenese e la Pianura reggiana di Po. Nella stessa regione, le altre zone sono state valutate con rischio giallo.

A causa del maltempo 5 regioni sono in allerta gialla

Il bollettino nazionale di domani prevede che 5 regioni rientrino nel rischio giallo. Nel dettaglio le zone interessate sono la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l’Umbria, oltre alle zone sopracitate dell’Emilia Romagna. In tutte le regioni, il l’allerta gialla è inerente a rischio idraulico e idrogeologico, tranne in Umbria, che si aggiunge anche il rischio di temporali.

Le previsioni per sabato 2 marzo

Le previsioni per la giornata di sabato 2 marzo indicano una moderata nuvolosità diffusa da nord a sud, con piogge insistenti al nord, anche a carattere temporalesco. Pioggia anche al centro, in particolare sul versante tirrenico, dove però migliorerà nel pomeriggio. Tempo migliore, invece, nelle regioni meridionali e nelle isole, dove ci saranno ampie schiarite già nella prima parte della mattinata.