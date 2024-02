Maltempo, tutti i comuni che fermano le lezioni per l’allerta meteo: l’annuncio della protezione civile

Per motivi di sicurezza, alcune amministrazioni comunali stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole. L'allerta meteo arancione in Toscana la situazione più preoccupante.

L’inverno si sta avviando verso la conclusione (meno di un mese) e le condizioni meteorologiche sono state, anche quest’anno, più inaspettate del solito. Nel Mezzogiorno un inverno mai davvero freddo, al Nord condizioni climatiche improvvisamente disastrose. L’Italia sarà ancora alle prese con avverse condizioni meteorologiche e non mancheranno avvisi di allerta meteo e chiusure locali e regionalizzate.

Secondo le più recenti previsioni del meteo, l’approdo di un nuovo ciclone proveniente dalla Francia causerà precipitazioni e nevicate sulla Penisola. La Protezione Civile sta diffondendo avvisi di allerta meteo per le prossime ore. Per motivi di sicurezza, alcune amministrazioni comunali stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 27 febbraio. Vediamo dove si concentrano gli avvisi di allerta meteo.

Su tutti, va portata l’attenzione sulla Toscana, dove è stata dichiarata un’allerta arancione per domani, e dove sono numerosi i sindaci che hanno deciso di stoppare le lezioni scolastiche. L’elenco è in continuo aggiornamento e potrebbero aggiungersi altri comuni nelle prossime ore.

È importante notare che le giornate perse a causa del maltempo non saranno recuperate, conformemente alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione per “cause di forza maggiore”, e l’anno scolastico rimarrà valido anche se non risulteranno rispettati i 200 giorni di lezione.

Le chiusure in tre province in particolare. Domani, martedì 27 febbraio, resteranno chiuse le scuole di Collesalvetti, Piombino, Suvereto, San Vincenzo e Isola d’Elba, nella provincia di Livorno. La stessa decisione arriva dai comuni di Pitigliano, Sorano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Monte Argentario, nella provincia di Grosseto, e anche a Pontremoli, Fivizzano, Licciana Nardi, Aulla, Podenzana e Bagnone, nella provincia di Massa Carrara.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, inoltre, ha comunicato tramite i suoi canali social l’allerta meteo per domani, evidenziando il rischio idrogeologico per tutta la giornata sulla Toscana occidentale, con allerta gialla già dalle 16 di oggi. Si prevede anche un’allerta arancione per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, insieme a un’allerta gialla sul resto della regione.

Giani ha inoltre precisato che si prevedono piogge abbondanti sulle aree occidentali dal pomeriggio di oggi fino alla sera di domani. Poi, nevicate sull’Appennino Tosco-Emiliano, in aumento dalla sera di oggi fino a 1500-1600 metri, e ulteriore aumento domani.