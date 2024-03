Muore davanti alla moglie e lascia 5 figli, Matteo aveva 43 anni: dove e cosa è successo

Una tragedia ha colpito una famiglia di Roveto, in provincia di Bergamo, lo scorso mercoledì, durante una giocosa partita di calcio a 5. Matteo Ferrecchia, di 43 anni, si è accasciato a terra dopo un malore mentre giocava la solita partita settimanale con i suoi amici, in presenza dei suoi familiari.

Non aveva manifestato sintomi precedenti e, mentre correva, durante un azione di gioco, si è fermato e ha vomitato. Immediatamente è stata chiamato il 118. A nulla è servita la tempestività dei soccorsi che lo hanno trasportato in elicottero fino al vicino ospedale. La polizia lo ha scortato fino al sanatorio pubblico ma non c’è stato niente da fare per il giovanissimo padre di famiglia.

É morto dopo pochi minuti dall’arrivo e ancora non si hanno certezze sulle cause del decesso. Un ipotesi accreditata sia quello di un arresto cardiaco, seguito da un’emorragia cerebrale. Anche la moglie è stata trasportata al pronto soccorso perché si è sentita male dopo aver visto il marito cadere a terra. É svenuta durate le manovre dei soccorritori che cercavano di rianimare Matteo.

Matteo lascia orfani 5 bambini piccoli, tre maschietti e due femminucce che non troveranno il loro papà questa mattina. Sui social si possono vedere le foto della loro felice famiglia unita e numerosa. L’uomo era responsabile del magazzino dell’azienda specializzata in tubi flessibili e guarnizioni ITG di Palazzolo dell’Oglio. Tantissimi i messaggi dei colleghi pervenuti nelle ultime ore alla famiglia.

Matteo Ferrecchia viveva una vita semplice e tranquilla con la sua famiglia a Castelli Calepio, paesino vicino il luogo della tragedia. Un uomo onesto, tranquillo, che lavorava duramente per mantenere la famiglia numerosa senza troppe pretese. Una volta alla settimana aveva l sana abitudine di giocare a calcetto sotto gli occhi amorevoli della moglie. Amici e familiari sono distrutti e scioccati dalla notizia.

