Previsioni meteo della settimana: cosa aspettarsi dalla seconda settimana di marzo

Per la settimana previsto in leggero miglioramento delle condizioni metereologiche, la pioggia lascerà spazio al sole ed a giornate primaverili

In queste ultime settimane diverse perturbazioni hanno colpito la nostra penisola, causando disagi e provocando alcuni danni. Molte città stanno ancora combattendo contro il maltempo, che non sembra voler abbandonare il nostro paese. In questi giorni la situazione meteorologica potrebbe migliorare, lasciando spazio alla primavera. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo della settimana.

Pioggia in Italia

Ancora maltempo in Italia per la giornata di domenica 10 marzo dove sono previsti rovesci a carattere temporalesco accompagnati da forte vento in diverse regioni. Attenzione particolare in Liguria, Emilia–Romagna, Toscana e Lazio. Questa è la quinta perturbazione del mese, ed ancora non sembra voler abbandonare le regioni italiane. Infatti è prevista pioggia e venti forti, anche per la giornata di lunedì 11 marzo e martedì 12.

Ancora pioggia in Italia

Per la giornata di lunedì 11 marzo, sono previste piogge e fenomeni localmente intensi in Emilia-Romagna e tutte le regioni peninsulari del centro-sud, oltre che Sardegna e Sicilia. Nel resto del nord della penisola si andrà incontro ad un miglioramento delle condizioni metereologiche, con qualche precipitazione isolata. Da martedì 12 marzo, le corrente più fredde inizieranno a traslare vesto est ed a indebolirsi in modo progressivo, consentendo così un ulteriore miglioramento.

Dal 13 marzo, si potrebbe assistere ad un miglioramento del meteo, caratterizzato da una serie di giornate primaverili. Si avrà una prevalenza di sole con isolati acquazzoni, tipici di questo periodo. Attenzione però all’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe colpire alcune regioni italiane tra il 14 ed il 15 marzo. Le regioni interessate, secondo le attuali proiezioni, dovrebbero essere Lazio, Abruzzo e sud della Sicilia. In queste zone attesi rovesci significativi, che porterebbero ad una leggera diminuzione delle temperature.

Primavera

Situazione abbastanza stabile al nord, dove sempre per quelle giornate, sono provisti cieli nuvolosi con precipitazioni isolate. Questa perturbazione dovrebbe lasciare l’Italia molto rapidamente, concedendoci così un fine settimana all’insegna del sole e del caldo in quasi tutta la penisola. Si tratta però di una tendenza al momento ancora incerta e da verificare nei prossimi giorni.