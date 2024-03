Maltempo in Italia, allerta meteo per mercoledì 6 marzo: le regioni interessate

Ancora maltempo in Italia, specie nel Nord Italia. Domani, mercoledì 6 marzo, infatti, è prevista un’altra giornata piuttosto problematica, con temporali e nevicate attese soprattutto in alcune regioni centro-settentrionali. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per alcune località in queste aree.

In particolare, l’allerta meteo gialla è stata dichiarata per rischio idrogeologico in settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Relativamente al rischio temporali, l’allerta meteo riguarda settori dell’Emilia Romagna, e per rischio idraulico settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile per domani 6 marzo, le regioni coinvolte sono le seguenti:

Allerta gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna (Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale), e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige).

in Emilia Romagna (Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale), e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige). Allerta meteo gialla per rischio temporali in Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola).

in Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola). Allerta gialla per rischio idrogeologico in Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano), e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano).

Secondo le previsioni meteo, una perturbazione atlantica persiste sull’Italia. Questa porterà piogge diffuse con precipitazioni soprattutto su Toscana, Lazio interno, Umbria, e localmente Marche e Abruzzo. Poi, la perturbazione arriverà insieme a nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1000 metri. Successivamente, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, è prevista una breve pausa dal maltempo in tutte le Regioni.

Già nei giorni scorsi erano arrivati diversi bollettini allarmanti nelle stesse regioni, sottolineando come questa ondata di freddo e precipitazioni (concentrate) sia anomala per la stagione “quasi” primaverile.