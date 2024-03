Questo giovane tiktoker si è sottoposto ad un intervento a dir poco particolare, tutti ne stanno parlando: come funziona e quanto costa

Tutti noi abbiamo uno specifico aspetto esteriore, che può piacere o meno. In alcuni casi, grazie alla medicina e alle innovazioni tecnologiche, è possibile cambiare ciò che la natura ci ha donato. Scopriamo insieme come questo tiktoker italiano si è fatto cambiare il colore degli occhi e quanto costa questa tipologia di intervento.

Intervento per cambiare il colore degli occhi

Lucky John, un tiktoker italiano che sui social conta centinaia di migliaia di follower, ha deciso di raccontare la sua esperienza ai fan, a dir poco particolare. Infatti Lucky ha deciso di cambiare il colore dei suoi occhi con un intervento chirurgico. L’operazione, che ha tempistiche brevi, all’incirca 15 minuti per occhio, è totalmente reversibile. Il giovane imprenditore digitale spiega che questo era il suo sogno fin da bambino.

Lucky, infatti, da sempre sognava di avere gli occhi celesti, ma la natura gli ha concesso degli occhi marroni. Grazie ad un rapido intervento chirurgico, Lucky ha potuto cambiare il colore dei suoi occhi. La cheratopigmentazione è una tecnica chirurgica che permette di cambiare il colore degli occhi sia per scopi estetici che terapeutici. Sul suo account di TikTok il giovane ha raccontato tutta la sua avventura, partendo dal preoperatorio fino al risultato finale.

Molti dei suoi followers hanno criticato la scelta di questo influencer non solo per i rischi collegati all’intervento, ma anche per il costo di questa procedura. Infatti, per effettuare il cambio di colore degli occhi, servono all’incirca 7.000€. Lucky si è difeso dalle critiche dicendo che dopo dieci lunghi anni di attesa e dubbi ha finalmente realizzato uno dei suoi più grandi sogni. Anche se per molte persone questo può sembrare un mero capriccio, per questo giovane era fondamentale sottoporsi a questo cambiamento, anche se esclusivamente per motivi estetici.