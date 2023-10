Sophie Codegoni distrutta dalla chirurgia estetica: ” Ho commesso un errore”

In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di È sempre carta bianca, Sophie Codegoni si è resa protagonista di inedite dichiarazioni sulla sua vita privata. Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato in merito ai numerosi interventi di chirurgia estetica a cui lei stessa si è sottoposta nel corso degli anni e si è detta pentita.

Dopo essere finita al centro della cronaca rosa per via della presunta crisi con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è protagonista di un nuovo gossip. Questa volta, sono state alcune dichiarazioni rilasciate a È sempre carta bianca a diventare oggetto di chiacchiere sui social.

Nello studio della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, l’ex tronista di Uomini e Donne si è detta pentita di aver ricorso in modo esagerato alla chirurgia estetica:

Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria. Le labbra le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori.

Dopo aver compreso di aver sbagliato, la ragazza ha cercato di riparare l’errore attraverso due trattamenti per ridurre le labbra. In ogni modo, successivamente, non sono mancati gli interventi chirurgici al seno:

Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni: l’appello per le donne a “È sempre carta bianca”

Dunque, nello studio di Bianca Berlinguer, dove si è dedicato ampio spazio al tema della chirurgia estetica, l’ex gieffina ha ammesso il suo errore ed ha colto l’occasione perlanciare un appello: invitare tutte le donne a non farsi influenzare dai canoni di bellezza definiti “perfetti”: