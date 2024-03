Sandra Milo avrebbe compiuto oggi 91 anni: il ricordo della famiglia commuove

La testimonianza del grande amore della famiglia di Sandra Milo è arrivata oggi con un dolcissimo post che le augurava buon compleanno; avrebbe infatti compiuto 91 anni la famosissima attrice italiana, scomparsa il 29 Gennaio scorso. Il dolore dei familiari è comunque velato dalla tenerezza del ricordo di una grande attrice, ma soprattutto, di un’amatissima madre.

Sandra Milo è un icona del cinema italiano. É stata amatissima da famosi registi ed è stata protagonista indiscussa del panorama cinematografico internazionale. Ha calcato le scene di centinaia di palcoscenici di cui è stata regina. Il coronamento della sua carriera, oltre a tanti altri premi, è stato sancito dal David di Donatello alla carriera nel 2021. Questo il messaggio che la famiglia di Sandra ha rivolto all’attrice nel giorno del suo 91esimo compleanno:

Oggi sarebbero stati 91 ma non deve essere il tempo delle lacrime, deve essere quello del sorriso perché è come se Sandra fosse ancora qui tra noi. La sua risata argentina risuona ancora nelle orecchie, i suoi saggi consigli sono un insegnamento prezioso e le sue parole buone sono balsamo per il cuore. Auguri donna, artista, ma prima di tutto madre eccezionale.

Tantissime le dimostrazioni di affetto e cordoglio erano seguite alla notizia della scomparsa di Sandra, che resterà sempre nel cuore delle migliaia di fan che l’hanno seguita nel corso della sua lunga e felice carriera. L’attrice ha sempre vissuto con intensità la vita e il suo sorriso e la sua inconfondibile voce hanno accompagnato la vita di una moltitudine di cinefili.

Nasce a Tunisi l’11 Marzo del 1933 e si fa notare ben presto dall’industria cinematografica per la sua bellezza mozzafiato e il suo splendido sorriso. Ha lavorato con i più grandi registi italiani come Rosselli e Pietrangeli, e ha partecipato ad innumerevoli programmi televisivi tra i quali l’isola dei famosi e quelle brave ragazze.

Gli aneddoti della sua lunga vita sono innumerevoli e la vedono protagonista della scena politica, di sparatorie, di scandali e di censure. Non ha mai abbandonato il suo sorriso e la voglia di mettersi in gioco in qualunque circostanza e questo le ha sempre portate le simpatie di tantissimi followers.

Impossibile dimenticarla e il post di oggi della famiglia è solo l’ennesima dimostrazione della sua immortalità, faticosamente conquistata, che le assicura un posto d’onore nell’Olimpo delle celebrità di tutti i tempi.

