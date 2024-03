La figlia della grandissima attrice Sandra Milo, venuta a mancare lo scorso 29 gennaio, ha lanciato una vera e propria frecciatina nei confronti della Rai. Sotto uno dei numerosi post che ha pubblicato dal giorno della scomparsa della sua mamma, ha risposto al commento di un fan, sottolineando il mancato omaggio a Sanremo 2024 e per i 70 anni del canale televisivo italiano.

Dopo che uno dei seguaci ha fatto notare ad Azzurra De Lollis che l’attrice non viene ricordata come invece meriterebbe, la figlia di Sandra Milo ha risposto così:

Evidentemente le sono sfuggiti i miei toni polemici nei confronti di chi non l’ha ricordata sul palco di Sanremo o per i settant’anni della Rai. Per fortuna nella cerimonia di consegna dei premi Cesar all’Olimpia di Parigi l’hanno omaggiata come meritava. I francesi sono più ossequiosi di noi verso chi era meritevole. Azzurra De Lollis.

L’improvvisa scomparsa di Sandra Milo

L’unico a conoscere le condizioni di salute di Sandra Milo, al di fuori della famiglia, era il conduttore Alberto Matano. Non ne ha mai parlato, ha sempre rispettato il volere dei suoi figli. Per questo, la notizia della scomparsa della grandissima attrice italiana, è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Sandra Milo si è spenta nella sua casa di Roma, circondata dall’amore dei suoi figli e dei suoi due amici a quattro zampe. Proprio come aveva sempre voluto, come lo aveva sempre immaginato.

Solo dopo il funerale, i figli hanno rivelato la causa del decesso. L’attrice si era recata in ospedale per alcuni controlli di routine all’anca, ma dagli esami sono emerse altre complicazioni. Un tumore ai polmoni inoperabile e incurabile.