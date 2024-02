Sanremo 24, caso John Travolta: la verità emersa solo ora grazie a immagini inedite

Il Festival di Sanremo è finito, ma ancora si continua a parlare e discutere di alcune delle serate dell’evento targato all’italiana. In particolare, ancora resta avvolta nel mistero la serata del 7 febbraio, che ha visto come ospite speciale John Travolta. In quella serata, l’attore indossava delle scarpe di una nota marca, e la Rai è stata accusata di pubblicità occulta.

John Travolta

Tra i tanti ospiti al Festival di Sanremo, tutti di certo ricordano John Travolta. L’attore si è esibito nel “Ballo del qua qua” e in altri stacchetti. Tutti il pubblico, sia al teatro dell’Ariston che a casa, ha potuto vedere le scarpe indossate da John Travolta. Un problema non da poco, visto che, la marca delle scarpe non era stata oscurata o camuffata. Dunque l’accusa rivolta alla Rai, è quella di aver fatto una pubblicità occulta. La vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, Federica Lentini, in conferenza stampa, aveva rilasciato delle dichiarazioni che, secondo molti non coinciderebbero con i fatti.

Infatti, la donna sosteneva che John era arrivato a Sanremo all’ultimo momento, entrando in camerino solo per qualche istante, per poi dirigersi direttamente sul palco. Ma, dopo minuziose indagini, Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia, ha scoperto qualcosa di davvero particolare. Il reporter è riuscito a rintracciare dei video amatoriali che, dimostrano la presenza di John all’Ariston ore prima dello spettacolo.

In queste immagini, si vede John travolta entrare nel teatro vestito allo stesso modo in cui, ore dopo, sarebbe salito sul palco. Nei brevi video, si vede chiaramente John indossare le scarpe incriminate. Altro dettaglio curioso è la presenza di post del noto brand per pubblicizzare la presenza di Travolta, con le loro scarpe indosso, al festival di Sanremo.Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia, potrebbe aver scoperto una prova fondamentale, la presenza sia delle scarpe che dei post di pubblicità.