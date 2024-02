Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo per l'ultima volta: il gesto in suo onore sul palco dell'Ariston

È in corso l’attesissima finale del Festival di Sanremo 2024. Questa sera si esibiranno tutti e 30 gli artisti, ma solo 5 di loro saliranno sul podio e soltanto uno vincerà il programma della musica italiana più seguito di sempre. Chi sarà?

Per la finale, il Fantasanremo ha scelto un bonus davvero speciale. Un bonus dedicato alla persona che ha accompagnato il simpaticissimo gioco fino ad oggi. Alla persona che ha sopportato e riso delle birbanterie fatte dagli artisti per far vincere le loro squadre. Alla persona che per l’ultima volta condurrà il Festival di Sanremo. Avete già capito. Si, si tratta proprio di Amadeus.

Tutti gli artisti che nella finale ringrazieranno il conduttore sul palco dell’Ariston vinceranno il BONUS AMA. Potranno farlo in diversi modi. A voce, gridando, cantando, potranno indossare una scritta sui vestiti o esporla in qualsiasi modo creativo.

L’ultimo Festival per Amadeus, è quasi impossibile immaginare un palco dell’Ariston senza di lui. Ha regalato agli italiani bellissime e lunghe serate per 5 anni, fatte di emozioni e risate. Insieme a lui anche Fiorello sarà presente per l’ultima finale di Sanremo. Le parole di Amadeus: